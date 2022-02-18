Чистая прибыль «Северстали» выросла почти в четыре раза

Выручка горно-металлургической компании «Северсталь» по итогам 2021 года выросла на 69% по сравнению с 2020-м, до $11,6 млрд.

Об этом сообщается в пресс-релизе «Северстали».

Свободный денежный поток увеличился на 322% год к году и составил $3,5 млрд. Чистая прибыль «Северстали» за год выросла примерно в четыре раза, до $4,01 млрд (в 2020 году — $1,01 млрд). Показатель EBITDA поднялся до $5,98 млрд, показав рост на 147% по сравнению с предшествующим годом ($2,42 млрд); рентабельность по EBITDA составила рекордный 51%. Чистый долг компании сократился до $1,4 млрд, показатель чистого долга к EBITDA улучшился до 0,2.

Отмечается, что производство чугуна у «Северстали» выросло на 15%; продажи металлопродукции поднялись на 6%. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью увеличились на 6%.

Продажи угля между тем упали на 44%, железорудного сырья — на 28%.

Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам работы в IV квартале 2021 года из расчета 109,81 рубля на акцию. Вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен на собрании акционеров, которое состоится 20 мая.

Как отмечает РБК, после публикации финансовых результатов «Северстали» акции компании на Мосбирже выросли на 3,19%, до 1663,8 руб. за акцию.

Также компания раскрыла план инвестиций на текущий год. «Мы увеличили наш прогноз по инвестициям в 2022 году по сравнению с последним прогнозом, опубликованным на Дне инвестора, на $300 млн», — отмечается в пресс-релизе.

В 2022-м «Северсталь» намерена инвестировать $1,6 млрд: на проекты развития, в том числе по защите окружающей среды и климата, планируется направить $878 млн; на поддержание существующих мощностей компании будет выделено $356 млн. На вскрышные работы направят $151 млн, на инвестиции в IT и цифровые проекты — $137 млн; на усовершенствование системы промышленной безопасности — $78 млн.

В числе основных факторов роста указывается, в частности, продажа компании «Воркутауголь».

Сообщается, что инвестиции в дивизион «Северсталь Российская Сталь» в этом году составят $1,123 млрд. В частности, $675 млн пойдут на проекты развития, $246 млн — на поддержание мощностей компании, $131 млн — на проекты IT; $59 млн — на экологические проекты.

Инвестиции в «Северсталь Ресурс» составят $503 млн, из этой суммы $203 млн будут направлены на развитие производства. Ключевые проекты — основная очередь строительства комплекса циклично-поточной технологии (ЦПТ) на «Карельском окатыше», освоение Печегубского месторождения на «Олконе», а также наращивание мощностей Яковлевского ГОК и «Карельского окатыша».

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Магнитогорский металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат и «Северсталь» нарушителями антимонопольного законодательства. Ведомство заявляет, что с января 2021 года компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке в то время как рыночных факторов для повышения внутренних цен до уровня экспортных значений не было. Компании не согласны с выводами ФАС. В «Северстали» заявили, что «опасный прецедент» ставит под угрозу функционирование механизмов рыночной экономики и дискриминирует российских производителей по отношению к международным конкурентам.