Россия преподнесла США еще один неприятный сюрприз

В четверг МИД заявил о высылке из России заместителя посла США Бартла (иногда его называют Барт) Гормана. Казалось бы, решение не просто странное, а неразумное – или даже провокационное. В разгар сложнейшего переговорного процесса высылать из страны второе лицо посольства – это значит создавать крайне конфликтную атмосферу для работы дипломатов, а также посылать сигнал о том, что данные переговоры Москве не очень-то и нужны. И в обычных условиях эти выводы были бы вполне разумными – однако только не в случае с российско-американскими переговорами.

Во-первых, конфликтную атмосферу уже создали американцы – они разбавляют свое участие в этих сложнейших переговорах раскручиванием медиаистерии о том, что Россия «со дня на день» вторгнется на Украину. И эти слова говорят не просто какие-то желтые газетенки со ссылкой на высокопоставленных чиновников – они доносятся напрямую из администрации президента США, а также из уст самого главы Белого дома Джозефа Байдена. Причем это «со дня на день» продолжается вот уже несколько месяцев – без извинений за дезинформацию с постоянным переносом даты вторжения. В итоге возникает не просто ощущение какой-то дезинформации, но и серьезного диссонанса – как могут США серьезно относиться к переговорному процессу и в то же время искренне верить в практически неминуемый ввод российских войск на Украину (который, если он произойдет, обнулит все переговоры)?

Статья по теме: Какими будут «военно-технические» ответы

Во-вторых, высылка американского заместителя посла объясняется священным для дипломатии принципом взаимности. По словам Марии Захаровой, решение было принято «строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего Посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника. Более того, в Госдепартаменте демонстративно проигнорировали наше обращение с просьбой продлить его пребывание хотя бы до приезда «сменщика». В итоге он вынужденно уехал без замены, что усугубило и без того критический кадровый дефицит в российском диппредставительстве, образовавшийся вследствие развязанной американцами “визовой войны”».

Не оценили, не виноваты

Напомним, что один раз Владимир Путин нарушил этот принцип – в конце 2016 года российский президент решил проявить добрую волю и в ответ на массовую высылку российских дипломатов из США не стал высылать американских. «Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль», - заявил тогда российский лидер. Однако американцы добрую волю не оценили и продолжили эскалацию.

Статья по теме: МИД РФ прокомментировал высылку заместителя посла США в России

Вот и сейчас они делают вид, что не виноваты в сложившейся ситуации. «Действия России против нашего дипломата были ничем не спровоцированы. Мы рассматриваем этот шаг как эскалацию ситуации и рассматриваем варианты ответа», - заявили в Госдепартаменте. И вариантами, скорее всего, будут новые санкции против российского диппредставительства – что приведет к очередному витку эскалации. «Продолжающиеся высылки дипломатов говорят о том, что конца дипломатической войне между РФ и США еще не видно.

Эскалация будет продолжаться, и это сделает работу диппредставительств двух стран на территории друг друга физически невозможной. Не исключено, что мы снова увидим отъезды послов, поскольку может сложиться такая ситуация, при которой нормальная их работа будет физически невозможной – посол не может гулять один в огромном здании посольства и тащить на себе всю работу. Де-факто ситуация будет напоминать разрыв дипотношений, хотя де юре они будут поддерживаться. И, наверное, мы должны будем дойти до этого абсолютного дна, чтобы ситуация начала нормализовываться», - поясняет Эксперту Online замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.

Пусть пустуют

Москва уже не раз обращалась к Вашингтону с предложением нормализовать ситуацию до того, как дно будет видно. Обращалась в том числе и на идущих сейчас переговорах – предлагала сделать это маленькое дело, чтобы создать атмосферу доверия. «В который раз повторяем: массовые высылки дипломатов и набирающая обороты “визовая война” – не наш выбор. Неоднократно и на разных уровнях предлагали американской стороне прекратить ухудшать условия функционирования диппредставительств обеих стран и обнулить все вводившиеся в последние годы ограничения. К сожалению, в понимании Администрации США нормализация двусторонних отношений – это улица с односторонним движением, когда обеспечиваются только американские интересы, а всё остальное игнорируется. Мириться с таким дискриминационным подходом мы, разумеется, не намерены», - пояснила Мария Захарова. Однако Соединенные Штаты отказывались – а Россия, в свою очередь, больше жесты доброй воли проявлять не собирается.

Впрочем, и трагедии из этого делать тоже не нужно. «Пока что ни Россия, ни США не находят в себе политической воли для того, чтобы остановить эту продолжающуюся спираль разрушений дипотношений. С другой стороны, связи с информационными технологиями и поддержанием контактов на очень многих уровней работа посольств уже не является столь критичной для взаимодействия государств. Да, она важна – но Путин с Байденом, Лавров с Блинкеном, Шойгу с Остином, Герасимов с Милли (главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли – прим. ред.), Рябков с Шерман могут общаться и без послов», - говорит Дмитрий Суслов. Не хотелось бы, конечно, чтобы посольства пустовали – однако, справедливости ради, при нынешнем уровне российско-американских отношений полноценные посольства американцам и не нужны. Разве что для того, чтобы в рамках нового пакета антироссийских санкций снова выслать группу российских дипломатов.