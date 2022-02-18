Доля «АвтоВАЗа» в выручке Renault увеличилась более чем на 10%

По итогам 2021 года выручка автоконцерна Renault поднялась на 6,3%, до 46,2 млрд евро против 43,4 млрд евро годом ранее.

Об этом сообщается в отчете группы, владеющей 68% «АвтоВАЗа».

Вклад российского автопроизводителя в выручку Renault по итогам прошлого года составил 2,85 млрд евро. Это на 10,4% превышает показатель за 2020 год.

Чистая прибыль «АвтоВАЗа» по МСФО в 2021 году составила 166 млн евро против 196 млн евро убытка годом ранее. Выручка компании за прошлый год составила 3,13 млрд евро (+11,8% к 2020 году и -7,3% к допандемийному 2019-му). Операционная прибыль увеличилась в годовом выражении в 1,8 раза и достигла 237 млн евро, указывается в отчете Renault. Прибыль до вычета налогов выросла в 2,4 раза, до 186 млн евро.

Отмечается, что глобальные продажи бренда Lada в 2021 году увеличились в годовом выражении на 0,3%, до 385,3 тысячи машин, однако в сравнении с 2019 годом были на 7% ниже.

Ранее «Эксперт» писал, что за 11 месяцев 2021 года было продано в общей сложности 320 795 автомобилей «АвтоВАЗа», что показывает положительную динамику за период с января по ноябрь — автомобилей было продано на 6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Самой популярной моделью Lada в ноябре стало семейство Vesta c результатом в 9 035 проданных автомобилей. Второе место занимало семейство Lada Granta с 7 231 проданным автомобилем. Замыкали тройку лидеров автомобили Largus, которых с учетом пассажирских версий и легких коммерческих автомобилей было продано 5 037 единиц.

«АвтоВАЗ» производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для брендов Lada и Renault. Производственные мощности «АвтоВАЗа» расположены в Тольятти (АО «Автоваз», ОАО «Lada Запад Тольятти») и в Ижевске (ООО «Lada Ижевск»).

В декабре владеющее «АвтоВАЗом» совместное предприятие «Ростеха» и Renault, Alliance Rostec Auto B.V. было переведено из голландского офшора в российскую юрисдикцию.