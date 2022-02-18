Эксперт рассказал, зачем Украине нужны деньги

Экономическое положение Украины ухудшается, а растущие цены на вооружение только усугубляют ситуацию — стране постоянно нужны деньги «не на оружие, а на нефть», заявил в беседе с агентством РИА «Новости» ведущий эксперт по Украине Института Европы Виктор Мироненко.

«Украине, образно говоря, нужны деньги не на оружие, а на нефть. Прежде всего, необходимо восстановить экономику страны, которая ухудшается, а не готовиться к военным действиям», - сказал он.

Ранее глава фракции пропрезидентской партии «Слуги народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, обвинив мировые СМИ в распространении фейков, заявил, что украинская экономика ежемесячно теряет 2-3 миллиарда долларов из-за паники и обострения ситуации вокруг страны.

«Конечно, информационно-пропагандистские игры, развернутые вокруг Украины, не способствуют укреплению экономики страны. Бизнесмены - люди робкие, они бегут из мест, где пахнет порохом. Растущие на этом фоне военные расходы также подливают масла в огонь. Недавно СМИ сообщили, что только за последний месяц Украина получила оружия примерно на сумму, сопоставимую с ее годовым военным бюджетом», - продолжил Мироненко.

В то же время, по его словам, «по-прежнему невозможно рассчитать баланс потерь и приобретений, поскольку есть только косвенные доказательства».

Эксперт уверен, что Запад «начинает понемногу осознавать: для того, чтобы погасить разгорающийся конфликт, Украине необходимо оказывать не военную помощь, а социально-экономическую», о чем явно свидетельствуют только что принятые Вашингтоном и Брюсселем решения выделить Украине по 1 миллиарду долларов каждой стороной соответственно для поддержки ее экономики.