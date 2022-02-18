Лавров перешел с Западом на разговор «по понятиям»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что Москва будет добиваться, чтобы США и НАТО выполняли принятые на себя обязательства по безопасности. При этом, глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что «понятия» должны соблюдаться на международном уровне. Его слова опубликованы на сайте министерства.

«Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере, не говоря про устные гарантии, о которых президент России Владимир Путин не раз упоминал, оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет. Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие – "пацан сказал – пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне», — заявил Лавров.

Так он ответил на вопрос о планируемой встрече с госсекретарем США Блинкеном, подчеркнув в итоге, что в ней заинтересованы обе стороны.

Ранее «Эксперт» писал, что 17 февраля российский МИД отреагировал на американский ответ относительно российских предложений по гарантиям безопасности. Москва категорически отвергла попытки Вашингтона перейти в режим обсуждения второстепенных тем. В МИД констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны удобные темы, которые, в свою очередь, перекручены в сторону создания преимуществ для США и их союзников.

