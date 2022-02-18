МОК сделал заявление о правилах участия несовершеннолетних спортсменов во взрослых турнирах

Международный олимпийский комитет (МОК) будет работать над вопросом участия несовершеннолетних спортсменов во взрослых турнирах, в том числе в Олимпийских играх, цитирует ТАСС заявление главы МОК Томаса Баха

«Есть вопросы, которые необходимо решить, это касается проблемы несовершеннолетних на соревнованиях для взрослых. Наш исполнительный комитет начал думать об этом, это требует тщательного обсуждения и консультаций», - сказал Бах в ответ на вопрос об участии 15-летней россиянки Камилы Валиевой в Играх.

Валиева стала победительницей в командном турнире, но награждение было отложено из-за положительной допинг-пробы российской спортсменки 25 декабря 2021 года, о чем стало известно после командного турнира. МОК и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) настаивали на отстранении Валиевой, однако выездная коллегия Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешила фигуристке участвовать в личных соревнованиях фигуристок-одиночниц. Суд среди прочего отметил ее статус защищенной спортсменки.

Бах подчеркнул, что решение о минимальном возрасте участия спортсменов в Олимпийских играх должны принимать представители национальных олимпийских комитетов.

«Нам действительно нужна поддержка на государственном уровне», - сказал Бах также о расследованиях МОК таких ситуаций, которые произошли с Валиевой.

Во время Олимпийских игр в Пекине Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с инициативой постепенного повышения возрастного ценза в фигурном катании. На конгрессе организации в 2022 году будет обсуждаться вопрос о введении возрастных ограничений: в сезоне 2023/24 - 16 лет, в сезоне 2024/25 - 17 лет. На данный момент минимальный возрастной ценз для участия во взрослых соревнованиях составляет 15 лет.

