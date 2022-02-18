Мониторинг ЦБ: экспорт газа упал на 41 процент

Банк России опубликовал данные мониторинга отраслевых финансовых потоков в январе этого года. Аналитики ЦБ сделали вывод о «дальнейшем существенном расширении экономической активности». Однако финансовая ситуация в ТЭК заметно ухудшилась. Входящие платежи в сфере добычи нефти и газа по сравнению со средними значениями в IV квартале прошлого годам уменьшились сразу на 12%. Сказалось резкое — на 41% к январю 2021 года — падение экспорта газа.
Исчезающие еда и напитки
Мониторинг январских финансовых потоков во всех укрупненных отраслях российской экономики начинается с позитивных показателей и, соответственно, оптимистических выводов. В частности, составители документа подсчитали, что объем всех входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, вырос за январь 2022 года на 4,4% по сравнению со средним уровнем IV квартала. А если не учитывать добычу нефти, газа, производство нефтепродуктов и государственное управление, объем платежей оказался еще выше — плюс 7,2%.
В число рекордсменов роста, естественно, попали отрасли, ориентированные на потребительский спрос. По расчетам ЦБ, объем январских входящих платежей превысил показатели октября-декабря на 6,5%. Сохраняется и восходящий тренд в динамике номинальных платежей в розничной торговле. В ЦБ утверждают, что позитивная платежная динамика объясняется не только растущей инфляцией, но и продолжающимся уверенным ростом потребительской активности в условиях ускоренного роста реальных доходов, розничного кредитования, а также невысокой склонности домашних хозяйств к сбережению.
Однако с некоторыми из повышательных трендов, перечисленных ЦБ, согласиться трудно. Потребительская активность в январе, как правило, сохраняет довольно высокие темпы даже по сравнению с декабрем. Сказываются длительные каникулы, для которых характерно увеличение номинальных платежей в туристической и культурно-досуговых сферах. Также продолжаются покупки еды и спиртных напитков. Поэтому в этой области трудно просчитать сезонный фактор, и говорить об «уверенном росте потребительской активности» значит проявлять слишком большой оптимизм.
Сомнения вызывает и утверждение об ускоренном росте реальных доходов. В прошлом году, согласно оценке Росстата, реальные располагаемые доходы населения выросли на 3,1%. Но по расчетам независимых экспертов, более 1% обеспечили разовые выплаты школьникам и пенсионерам. А вот зарплаты выросли малозначительно — плюс 2,5%. Были уже в этом году проиндексированы МРОТ и пенсии неработающим пенсионерам — выше темпов инфляции прошлого года, но ниже январского рубежа.
Сохраняется и даже усиливается неблагоприятная ситуация в производстве продовольственных товаров и напитков. Поток платежей в январе упал более, чем на 15% в пищевой промышленности (в декабре минус 11,2%) и на 8,8% (-7%) в производстве напитков. И увидеть этому какую-либо другую причину, кроме той, что предложение падает из-за уменьшающегося спроса, довольно сложно.
Таким образом, позитивная платежная динамика сохраняется, скорее всего, за счет ускоряющегося роста цен (особенно на продукты питания) и малой склонности населения к сбережениям. Последнее тоже является следствием инфляции — цены на дорогие товары длительного пользования растут, и население спешит сделать необходимые покупки.
В общем, выводы авторов документа о продолжающемся расширении экономической активности выглядят несколько преувеличенными. Свидетельствуют об этом, кстати, и результаты сравнения динамики финансовых потоков: если в декабре платежи в среднем по ВВП выросли на 19,6%, то в январе, как отмечалось выше, на 4,4%. Медленно растут и платежи в сфере инвестиций — в январе всего лишь плюс 2%.
Иссякающий газ
Крайне неприятная ситуация сложилась в январе в ТЭК.
В документе ЦБ указано, что в отраслях, ориентированных на экспорт, объем входящих платежей практически не изменился по сравнению со средним уровнем IV квартала 2021 года (+0,1%), что стало результатом разнонаправленной динамики входящих в эту группу отраслей.
С одной стороны, значительно увеличились входящие финансовые потоки в металлургии и добыче угля. Это понятно — на мировых рынках отмечен дефицит стали и ряда цветных металлов, а уголь востребован как в переживающей ценовой кризис энергетике, так и в качестве сырья для производства кокса. Рост платежей продолжился и в нефтепереработке.
Однако совсем другая, тревожная ситуация сложилась в сфере добычи сырой нефти и природного газа. В документе подчеркивается, что объем поступлений в эти отрасли (более 39% поступлений от всего экспорта) резко снизился после сильного роста во втором полугодии 2021 года. На избыточный рост экономики, особенно в промышленности, в конце прошлого года, ЦБ уже указывал ранее. До реального перегрева было, конечно, далеко, но, естественно, в этом году экономика стала тормозить.
Вообще во втором полугодии 2021 года объемы финансовых потоков значительно превышали исторические значения за период с 2016 по 2020 годы.
Однако финансовые потоки в газовой промышленности резко снизились в январе не только из-за декабрьской высокой базы. В целом платежи сократились сразу на 12% по сравнению со средними значениями в конце прошлого года (уровень января 2020 года). В декабре, для сравнения, они выросли на 24,9%.
Авторы мониторинга ЦБ предполагают, что, возможно, вклад в снижение входящих платежей сделало значительное уменьшение экспорта газа. В январе 2022 года поставки Газпрома в страны дальнего зарубежья были на 41% ниже, чем в январе 2021 года. Такое обвальное падение экспорта, как ни странно, было вызвано резким ростом спотовых цен в Европе. В январе европейским потребителям было выгоднее откачивать газ из хранилищ (в европейских ПХГ осталось менее 10% от закаченного сырья летом прошлого года), чем выставлять новые заявки «Газпрому». В результате газопровод Ямал-Европа работает в обратном реверсе (газ идет в Польшу из Германии, а не из Белоруссии) уже два месяца. Украинский транзит работает в половину запланированных еще в 2020 году объемов. В марте он может совсем замереть. «Северный поток — 2» так и не запущен. На полную мощность задействованы только «Северный поток — 1» (55 млрд кубов в год) и вторая ветка «Турецкого потока» (17,5 млрд кубов). По ним обслуживаются только долгосрочные контракты, по которым газ поставляется по цене в 2-5 раз ниже, чем на спотовых торговых площадках.
Ситуация усложнилась и из-за рекордных поставок СПГ, которые заменили до 40% объема газа, поступавшего из России.
Таким образом, избыточно высокие цены на газ не выгодны не только потребителям, но и поставщикам. Весной цены на газ в Европе должны существенно снизиться. Но предупреждающий сигнал прозвучал. «Газпром» срочно должен диверсифицировать экспортные поставки. Счет пошел уже не на годы, а на месяцы.