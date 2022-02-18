Мониторинг ЦБ: экспорт газа упал на 41 процент

Банк России опубликовал данные мониторинга отраслевых финансовых потоков в январе этого года. Аналитики ЦБ сделали вывод о «дальнейшем существенном расширении экономической активности». Однако финансовая ситуация в ТЭК заметно ухудшилась. Входящие платежи в сфере добычи нефти и газа по сравнению со средними значениями в IV квартале прошлого годам уменьшились сразу на 12%. Сказалось резкое — на 41% к январю 2021 года — падение экспорта газа.

Исчезающие еда и напитки

Мониторинг январских финансовых потоков во всех укрупненных отраслях российской экономики начинается с позитивных показателей и, соответственно, оптимистических выводов. В частности, составители документа подсчитали, что объем всех входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, вырос за январь 2022 года на 4,4% по сравнению со средним уровнем IV квартала. А если не учитывать добычу нефти, газа, производство нефтепродуктов и государственное управление, объем платежей оказался еще выше — плюс 7,2%.

В число рекордсменов роста, естественно, попали отрасли, ориентированные на потребительский спрос. По расчетам ЦБ, объем январских входящих платежей превысил показатели октября-декабря на 6,5%. Сохраняется и восходящий тренд в динамике номинальных платежей в розничной торговле. В ЦБ утверждают, что позитивная платежная динамика объясняется не только растущей инфляцией, но и продолжающимся уверенным ростом потребительской активности в условиях ускоренного роста реальных доходов, розничного кредитования, а также невысокой склонности домашних хозяйств к сбережению.

Однако с некоторыми из повышательных трендов, перечисленных ЦБ, согласиться трудно. Потребительская активность в январе, как правило, сохраняет довольно высокие темпы даже по сравнению с декабрем. Сказываются длительные каникулы, для которых характерно увеличение номинальных платежей в туристической и культурно-досуговых сферах. Также продолжаются покупки еды и спиртных напитков. Поэтому в этой области трудно просчитать сезонный фактор, и говорить об «уверенном росте потребительской активности» значит проявлять слишком большой оптимизм.