Московская компания упростила доступ к базе данных Oracle для российских программистов

Московская компания Oxygen, собственник дата-центра и облачной платформы первой в России открыла доступ к базе данных Oracle как сервису из российского облака. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Базы данных Oracle являются одним из главнейших инструментов с точки зрения ИТ специалистов. Раньше компании, которым необходимо работать с высокопроизводительными базами данным Oracle были вынуждены покупать у зарубежных поставщиков специализированные серверы и оплачивать лицензии. Помимо этого, требовалось решать все вопросы, связанные с владением - размещение, администрирование, поддержка лицензий и т.д. - и обновлением решения целиком раз в три-четыре года.

Новый сервис дает бизнесу любого размера и отрасли возможность размещения баз данных Oracle в российском облаке, оплачивая только емкость и потребляемую мощность.

«Москва последовательно развивается как центр компетенций ИТ и укрепляется в статусе одного из мировых лидеров технологических инноваций. Московская компания Oxygen - первый дата-центр в России и один из первых в мире, открывший доступ к базам данных Oracle по подписке. Локализовав СУБД (систему управления базами данных) Oracle, компания Oxygen решает две главные потребности российского бизнеса и иностранных компаний, которые осуществляют деятельность в России – размещение данных на территории РФ и отказ от больших капитальных затрат, необходимых для покупки оборудования и лицензий.На сегодняшний день на территории столичной особой экономической зоны располагается шесть дата-центров, которые обслуживают десятки тысяч клиентов - частные компании, крупные российские предприятия и учреждения госсектора. Среди них - Oxygen - один из крупнейших Центров обработки данных в России. Локализовав СУБД Oracle, компания Oxygen решает две главные потребности российского бизнеса и иностранных компаний, которые осуществляют деятельность в России – размещение данных на территории РФ и отказ от больших капитальных затрат, необходимых для покупки оборудования и лицензий», - рассказал глава ведомства.

Облачная модель Oxygen позволяет передать функции запуска, интеграции, поддержки и обновления специалистам ЦОД, а также оплачивать потребляемые ресурсы по модели Pay As You Go (заказчик оплачивает только фактически потребленные ресурсы).

«Стать первым дата-центром в России и одним из первых в мире, предлагающим такой сервис — это и серьезный вызов, и большая ответственность, и новые возможности. Oracle DBaaS by Oxygen - это новый сложный интеллектуальный продукт. Он становится важной частью cформированной облачной экосистемы Oxygen. Мы уверены, что комбинация возможностей решения Oracle DBaaS by Oxygen с другими облачными продуктами нашей компании позволит успешно запускать в нашем облаке комплексные интеграционные ИТ проекты для наших заказчиковСтать первым дата-центром в EMEA, предлагающим такой сервис — это и серьезный вызов, и большая ответственность, и новые возможности. Oracle DBaaS by Oxygen - это новый сложный интеллектуальный продукт. Он становится важной частью cформированной облачной экосистемы Oxygen. Мы уверены, что комбинация возможностей решения Oracle DBaaS by Oxygen с другими облачными продуктами нашей компании позволит успешно запускать в нашем облаке комплексные интеграционные ИТ проекты для наших заказчиков», - отметил основатель и генеральный директор OXYGEN Павел Кулаков.

Проект Oxygen постоянно растет и развивается, отметил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев. «Центр обработки данных Oxygen работает в столичной ОЭЗ с 2010 года. Проект постоянно растет и развивается. В прошлом году компания вошла в число резидентов ОЭЗ «Технополис Москва», и с этого момента получила доступ к преференциям ОЭЗ. Используя комплекс мер поддержки бизнеса, дата-центр к 2024 году расширит свои мощности на площадке «Печатники» и сможет нарастить объем предоставляемых услуг в сфере обработки и хранения данных. Новые решения резидента подтверждают высокий уровень инновационности и технологичности компании», - подчеркнул он.

Oracle DBaaS by Oxygen — решение для проектов/кейсов, где важны преимущества облачной модели (скорость разворачивания, гибкость, масштабируемость, отсутствие капитальных вложений и т.д.), а также требуется исключительно высокая производительность обработки данных. Решение имеет ряд отличий от классического «публичного» облака. В нем учтены высокие требования по безопасности: обеспечение суверенитета данных, соблюдение нормативных отраслевых требований и корпоративной политики. Также решены вопросы сверхвысокой производительности сети, интеграции локальных приложений и баз данных.