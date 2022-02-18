Налоги Экономический кризис

Москва избавилась от кризиса за счет налогов

Анна Королева
корреспондент Expert.ru
18 февраля 2022, 12:46

Поступления по налогу на прибыль от московских компаний в бюджет города выросли в прошлом году на 36,6% по сравнению с 2020 годом. Столица пережила кризис, обеспечив поддержку и рост бизнеса.

Коллаж: Тамара Ларина

Поступления по налогу на прибыль организаций составили в 2021 году 1 трлн 83,3 млрд рублей. Таким образом, показатель вырос на 36,6%, или на 290,2 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе департамента финансов мэрии Москвы. При этом показатели допандемийного 2019 года превышены на 24,9% или 216,1 млрд рублей.

«Поступления по налогу на прибыль напрямую зависят от финансовых результатов деятельности организаций города Москвы. Объемы перечисляемого налога на прибыль в бюджет Москвы наиболее чувствительны к изменениям деловой активности, спроса и предложения на товары и услуги, экспортных и импортных торговых операций. В период действия наибольших карантинных ограничений во втором квартале 2020 года поступления по налогу на прибыль снизились почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Доля налога на прибыль в налоговых и неналоговых доходах городского бюджета достигла 33,9%, что на 3,2 процентных пункта больше, чем в 2020 году.

«Совокупное уменьшение платежей по налогу на прибыль за 2020 год составило 8,5% к уровню 2019 года. Восстановительный рост 2021 года полностью скомпенсировал снижение бюджетных доходов по данному источнику за счет динамичного увеличения прибыли хозяйствующих субъектов»,  уточнила Зяббарова.

Размер прибыли организаций Москвы за январь—ноябрь 2021 года увеличился почти в 1,7 раза по сравнению с 11 месяцами 2020 года и достиг 7,3 трлн рублей. К аналогичному периоду 2019 года рост составил 63,2%, или 2,8 трлн рублей. С учетом размера убытков, показанных субъектами бизнеса, сальдированный финансовый результат московских предпринимателей по итогам 11 месяцев 2021 года составил 6,2 трлн рублей — в 2,1 раза больше уровня аналогичного периода 2020 года и в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В числе лидеров в 2021 году платежи по налогу на прибыль организаций торговли, транспорта, сферы операций с недвижимостью и строительства. Предприятия и организации, занятые в сфере торговли, увеличили поступления на 75,6 млрд рублей или на 35,8% по сравнению с 2020 годом, сообщили в пресс-службе.

«На 30,3% или 10,1 млрд рублей по сравнению с 2020 годом выросли поступления от организаций, занятых в сфере операций с недвижимостью. Рост деловой и потребительской активности в Москве в 2021 году вызвал увеличение на 35% ввода в эксплуатацию арендопригодных торговых площадей и на 3,3% объема заключенных сделок по покупке и аренде складских помещений. По отношению к показателям 2019 года платежи по налогу на прибыль от отрасли выросли на 2,1%, или на 0,9 млрд рублей»,  уточнили в департаменте.

Предприятия и организации строительной отрасли по итогам 2021 года продемонстрировали рост платежей по налогу на прибыль на 29,9% или 17,1 млрд рублей по сравнению с 2020 годом. Основными факторами стали увеличение объема строительных работ и общей площади введенных в эксплуатацию жилых домов за 11 месяцев 2021 года на 15,2% на 67,5 процента соответственно.

«Это позволило установить абсолютный рекорд в Москве как по общей площади сданной недвижимости — более 14 млн кв. м — так и по объему ввода жилья, который достиг показателя в 7 млн кв.м. Объем поступлений по налогу на прибыль показывает, что предприятия и организации строительной отрасли восстановились после периода действия карантинных ограничений: платежи в 2021 году выросли на 15,1%, а в абсолютном выражении — на 9,8 млрд рублей к уровню 2019 года»,  подчеркнули в пресс-службе департамента.

Строительство как локомотив экономики

В целом можно сказать, что экономика Москвы достаточно успешно перенесла пандемийный кризис и практически полностью восстановилась, считает Николай Переславский из департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. В списке наиболее пострадавших и не до конца восстановившихся отраслей будут все те же, что и в федеральном списке — общепит, сфера развлечений, туризм и туроператоры, есть ограничения у отельеров. Здесь еще есть достаточно приличный потенциал для роста.

Но нужно понимать, обращает внимание эксперт, что основные плательщики налогов в бюджет города — строительные компании и все отрасли, так или иначе связанные со стройкой и девелопментом. Во-первых, в столичном регионе каждый год бьются рекорды по строительству и вводу зданий в эксплуатацию. Во-вторых, набирает ход реновация, которая становится все объемнее, а работы на строительных площадках, несмотря на законодательство, продолжаются круглосуточно. Соответственно, коммерческий интерес подрядчиков в этой области достаточно крупный, равно как и налоги, которые они платят.

Представляется, что в 2022 году налоговые платежи могут прибавить еще как минимум 5-7% относительно 2021 года, говорит Переславский. Тут, правда, нужно будет рассчитывать, сколько компаний выплачивали отсроченные налоги за 2020 год, потому что данные по поступлениям могли из-за этого несколько исказиться. Но в любом случае строительный сектор будет локомотивом роста экономики города на ближайшие годы. Соответственно, от этой отрасли и будут приходить в казну наибольшие объемы. А вместе с ней подтянутся ремонт, операции с недвижимостью, продажи стройматериалов и так далее.

Торговать, кормить и селить тоже надо

Успехи столицы в восстановлении собственной экономики после кризисного 2020 года несомненны, соглашается преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Существенную роль в росте финансовых показателей московских предприятий, по его словам, сыграла взвешенная политика руководства города — как при введении антиковидных ограничений, так и в плане эффективной реализации программ поддержки бизнеса. В то же время Москва выступает в качестве одного из бенефициаров общенациональных стимулирующих программ и изменений во внутренней и мировой конъюнктуре, происходящих в последнее время.

Бум в строительной сфере и связанная с ним активизация сделок с недвижимостью — прямое следствие программы льготной ипотеки, реализуемой в общенациональном масштабе, считает эксперт. Будучи мегаполисом с высокой концентрацией финансовых ресурсов, Москва превратилась в идеальную площадку для претворения в жизнь идеи улучшения жилищных условий населения. При этом целый сектор столичного хозяйства вышел из кризиса.

Торговля традиционно является главным источником пополнения городского бюджета, продолжает Гожий. Однако в отличие от строительства, где финансовый результат имеет явное материальное наполнение в виде введенных в строй площадей, возросший оборот ритейла несет в себе значительную инфляционную нагрузку. Это относится и к перерабатывающей промышленности, и к транспорту. Косвенным свидетельством этого факта является рост прибыли в секторе перевозок выше доковидного уровня, хотя грузооборот оказался меньше показателей 2019 года.

Нельзя забывать, считает аналитик, что Москва — это главный финансовый узел страны и место базирования ряда крупнейших сырьевых компаний. Ведущие российские банки c их рекордными доходами подпитывают муниципальный бюджет. А отечественные корпорации-гиганты (такие как, «Роснефть», «Транснефть», «Русал» и т.д.), использующие благоприятные возможности, сложившиеся на мировых рынках, из 20% налога на прибыль 17 отдают в местную казну. То есть, в определенном смысле, финансовые успехи Москвы — отражение восстановительного роста всей российской экономики с поправкой на инфляционную составляющую.

Конечно, признает Анатолий Гожий, в основном кризис преодолен, но говорить о полном восстановлении экономики города преждевременно. Урон, нанесенный эпидемией малому и среднему бизнесу, особенно в областях гостиничного бизнеса, сферы общественного питания, культуры и спорта, привел к значительному сокращению количества предприятий в этих сферах. И хотя перечисленные виды бизнеса не играют ключевой роли в пополнении городских финансов, однако они важны для обеспечения комфортной жизни москвичей.

Позитив, кстати, уже наметился: количество закрывающихся по тем или иным причинам предприятий в этих секторах уже не превышает число вновь регистрируемых. Со временем, надеется эксперт, экономика города вновь превратится в полностью сбалансированную образцовую систему хозяйствования.