Москва избавилась от кризиса за счет налогов

Поступления по налогу на прибыль организаций составили в 2021 году 1 трлн 83,3 млрд рублей. Таким образом, показатель вырос на 36,6%, или на 290,2 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе департамента финансов мэрии Москвы. При этом показатели допандемийного 2019 года превышены на 24,9% или 216,1 млрд рублей.

«Поступления по налогу на прибыль напрямую зависят от финансовых результатов деятельности организаций города Москвы. Объемы перечисляемого налога на прибыль в бюджет Москвы наиболее чувствительны к изменениям деловой активности, спроса и предложения на товары и услуги, экспортных и импортных торговых операций. В период действия наибольших карантинных ограничений во втором квартале 2020 года поступления по налогу на прибыль снизились почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

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Доля налога на прибыль в налоговых и неналоговых доходах городского бюджета достигла 33,9%, что на 3,2 процентных пункта больше, чем в 2020 году.

«Совокупное уменьшение платежей по налогу на прибыль за 2020 год составило 8,5% к уровню 2019 года. Восстановительный рост 2021 года полностью скомпенсировал снижение бюджетных доходов по данному источнику за счет динамичного увеличения прибыли хозяйствующих субъектов», — уточнила Зяббарова.

Размер прибыли организаций Москвы за январь—ноябрь 2021 года увеличился почти в 1,7 раза по сравнению с 11 месяцами 2020 года и достиг 7,3 трлн рублей. К аналогичному периоду 2019 года рост составил 63,2%, или 2,8 трлн рублей. С учетом размера убытков, показанных субъектами бизнеса, сальдированный финансовый результат московских предпринимателей по итогам 11 месяцев 2021 года составил 6,2 трлн рублей — в 2,1 раза больше уровня аналогичного периода 2020 года и в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В числе лидеров в 2021 году платежи по налогу на прибыль организаций торговли, транспорта, сферы операций с недвижимостью и строительства. Предприятия и организации, занятые в сфере торговли, увеличили поступления на 75,6 млрд рублей или на 35,8% по сравнению с 2020 годом, сообщили в пресс-службе.

«На 30,3% или 10,1 млрд рублей по сравнению с 2020 годом выросли поступления от организаций, занятых в сфере операций с недвижимостью. Рост деловой и потребительской активности в Москве в 2021 году вызвал увеличение на 35% ввода в эксплуатацию арендопригодных торговых площадей и на 3,3% объема заключенных сделок по покупке и аренде складских помещений. По отношению к показателям 2019 года платежи по налогу на прибыль от отрасли выросли на 2,1%, или на 0,9 млрд рублей», — уточнили в департаменте.

Предприятия и организации строительной отрасли по итогам 2021 года продемонстрировали рост платежей по налогу на прибыль на 29,9% или 17,1 млрд рублей по сравнению с 2020 годом. Основными факторами стали увеличение объема строительных работ и общей площади введенных в эксплуатацию жилых домов за 11 месяцев 2021 года на 15,2% на 67,5 процента соответственно.

«Это позволило установить абсолютный рекорд в Москве как по общей площади сданной недвижимости — более 14 млн кв. м — так и по объему ввода жилья, который достиг показателя в 7 млн кв.м. Объем поступлений по налогу на прибыль показывает, что предприятия и организации строительной отрасли восстановились после периода действия карантинных ограничений: платежи в 2021 году выросли на 15,1%, а в абсолютном выражении — на 9,8 млрд рублей к уровню 2019 года», — подчеркнули в пресс-службе департамента.

Строительство как локомотив экономики

В целом можно сказать, что экономика Москвы достаточно успешно перенесла пандемийный кризис и практически полностью восстановилась, считает Николай Переславский из департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. В списке наиболее пострадавших и не до конца восстановившихся отраслей будут все те же, что и в федеральном списке — общепит, сфера развлечений, туризм и туроператоры, есть ограничения у отельеров. Здесь еще есть достаточно приличный потенциал для роста.

Но нужно понимать, обращает внимание эксперт, что основные плательщики налогов в бюджет города — строительные компании и все отрасли, так или иначе связанные со стройкой и девелопментом. Во-первых, в столичном регионе каждый год бьются рекорды по строительству и вводу зданий в эксплуатацию. Во-вторых, набирает ход реновация, которая становится все объемнее, а работы на строительных площадках, несмотря на законодательство, продолжаются круглосуточно. Соответственно, коммерческий интерес подрядчиков в этой области достаточно крупный, равно как и налоги, которые они платят.

Представляется, что в 2022 году налоговые платежи могут прибавить еще как минимум 5-7% относительно 2021 года, говорит Переславский. Тут, правда, нужно будет рассчитывать, сколько компаний выплачивали отсроченные налоги за 2020 год, потому что данные по поступлениям могли из-за этого несколько исказиться. Но в любом случае строительный сектор будет локомотивом роста экономики города на ближайшие годы. Соответственно, от этой отрасли и будут приходить в казну наибольшие объемы. А вместе с ней подтянутся ремонт, операции с недвижимостью, продажи стройматериалов и так далее.

Торговать, кормить и селить тоже надо

Успехи столицы в восстановлении собственной экономики после кризисного 2020 года несомненны, соглашается преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Существенную роль в росте финансовых показателей московских предприятий, по его словам, сыграла взвешенная политика руководства города — как при введении антиковидных ограничений, так и в плане эффективной реализации программ поддержки бизнеса. В то же время Москва выступает в качестве одного из бенефициаров общенациональных стимулирующих программ и изменений во внутренней и мировой конъюнктуре, происходящих в последнее время.

Бум в строительной сфере и связанная с ним активизация сделок с недвижимостью — прямое следствие программы льготной ипотеки, реализуемой в общенациональном масштабе, считает эксперт. Будучи мегаполисом с высокой концентрацией финансовых ресурсов, Москва превратилась в идеальную площадку для претворения в жизнь идеи улучшения жилищных условий населения. При этом целый сектор столичного хозяйства вышел из кризиса.

Торговля традиционно является главным источником пополнения городского бюджета, продолжает Гожий. Однако в отличие от строительства, где финансовый результат имеет явное материальное наполнение в виде введенных в строй площадей, возросший оборот ритейла несет в себе значительную инфляционную нагрузку. Это относится и к перерабатывающей промышленности, и к транспорту. Косвенным свидетельством этого факта является рост прибыли в секторе перевозок выше доковидного уровня, хотя грузооборот оказался меньше показателей 2019 года.

Нельзя забывать, считает аналитик, что Москва — это главный финансовый узел страны и место базирования ряда крупнейших сырьевых компаний. Ведущие российские банки c их рекордными доходами подпитывают муниципальный бюджет. А отечественные корпорации-гиганты (такие как, «Роснефть», «Транснефть», «Русал» и т.д.), использующие благоприятные возможности, сложившиеся на мировых рынках, из 20% налога на прибыль 17 отдают в местную казну. То есть, в определенном смысле, финансовые успехи Москвы — отражение восстановительного роста всей российской экономики с поправкой на инфляционную составляющую.

Конечно, признает Анатолий Гожий, в основном кризис преодолен, но говорить о полном восстановлении экономики города преждевременно. Урон, нанесенный эпидемией малому и среднему бизнесу, особенно в областях гостиничного бизнеса, сферы общественного питания, культуры и спорта, привел к значительному сокращению количества предприятий в этих сферах. И хотя перечисленные виды бизнеса не играют ключевой роли в пополнении городских финансов, однако они важны для обеспечения комфортной жизни москвичей.

Позитив, кстати, уже наметился: количество закрывающихся по тем или иным причинам предприятий в этих секторах уже не превышает число вновь регистрируемых. Со временем, надеется эксперт, экономика города вновь превратится в полностью сбалансированную образцовую систему хозяйствования.