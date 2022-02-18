Nasdaq нарисовал крест смерти

«Крест смерти» — это довольно простая техническая модель, которую некоторые инвесторы используют для оценки долгосрочных тенденций. Они считают, что она предвещает дальнейшую слабость рынка. Это один из старых сигналов, говорящих о том, что пришло время для закрытия длинных или открытия коротких позиций. Появляется он, когда краткосрочная 50-дневная скользящая средняя индекса пересекает более долгосрочную 200-дневную.

И в пятницу, когда Nasdaq Composite упал более чем на 1% от предыдущего закрытия, на графике возник именно этот паттерн. От исторического максимума индекс потерял уже более 16% и близок к формальной границе медвежьего рынка (-20%). И «крест смерти» может говорить о том, что в этом году она все-таки будет пересечена.

То, что это случилось именно сейчас — довольно показательно. В третью пятницу месяца происходит экспирация — завершение обращения срочных контрактов — больших объемов опционов на акции (на этот раз на $2,2 трлн). И в течение последнего года рынки показывали совершенно четкую тенденцию к снижению перед этим днем. На этот раз к этому явлению добавилась еще и истерия, связанная с ожиданием военных действий на Украине. Это не говоря о предстоящем ужесточении денежно-кредитной политики ФРС, которое давит на акции с начала года.

Можно как угодно относиться к техническому анализу, но значительная часть участников фондового рынка, как минимум, учитывает его показания при принятии решений. А у «креста смерти» определенная репутация наработана. Он формировался в июне 2000 года, когда лопнул пузырь доткомов, а также в январе 2008 года перед мировым финансовым кризисом. Так что самим своим появлением он оказывает влияние на рынок.

«Когда вы слышите ‘крест смерти’, ваша антенна поднимается, — сказал Bloomberg главный рыночный стратег DriveWealth Institutional Джей Вудс. — Это не всегда означает, что грядут гибель и мрак. Это просто значит, что мы, вероятно, окажемся в более продолжительном нисходящем тренде».

На самом деле, это, действительно, далеко не приговор. Согласно расчетам Potomac Fund Management, с 1971 года на графике Nasdaq Composite появлялся 31 «крест смерти». Индекс вырастал в течение следующих 21 дней в 71% случаев, а шесть месяцев спустя он бывал выше в 77% случаев.

«Такой сигнал, как ‘крест смерти’, действительно, предшествовал крупным просадкам в прошлом, но не всегда за ним следовал серьезный спад рынка, — заявил Bloomberg портфельный менеджер Potomac Fund Management Дэн Руссо. — Пока мы остаемся выше январских минимумов, скорее всего, консолидация будет неустойчивой. Однако если мы упадем ниже этих минимумов, я думаю, что это хорошая идея для управления своим риском».

Последнее имеет смысл еще и в свете того, что в данном случае технический анализ вполне согласуется с фундаментальным. Многие акции на Nasdaq все еще весьма недешевы, а рост ставок будет только снижать справедливый уровень оценки для них. А в случаях, когда на рынке сдувается действительно большой пузырь, снижение становится трендом не на недели или месяцы, а на годы.