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Nasdaq нарисовал крест смерти

Глеб Баранов
18 февраля 2022, 21:30

Индекс Nasdaq Composite, рухнув в пятницу, нарисовал зловещую техническую формацию «крест смерти», сообщает Bloomberg. Это случилось впервые с весны 2020 года и может предвещать очень долгий нисходящий тренд.

Pixabay

«Крест смерти» это довольно простая техническая модель, которую некоторые инвесторы используют для оценки долгосрочных тенденций. Они считают, что она предвещает дальнейшую слабость рынка. Это один из старых сигналов, говорящих о том, что пришло время для закрытия длинных или открытия коротких позиций. Появляется он, когда краткосрочная 50-дневная скользящая средняя индекса пересекает более долгосрочную 200-дневную.

И в пятницу, когда Nasdaq Composite упал более чем на 1% от предыдущего закрытия, на графике возник именно этот паттерн. От исторического максимума индекс потерял уже более 16% и близок к формальной границе медвежьего рынка (-20%). И «крест смерти» может говорить о том, что в этом году она все-таки будет пересечена.

То, что это случилось именно сейчас — довольно показательно. В третью пятницу месяца происходит экспирация — завершение обращения срочных контрактов — больших объемов опционов на акции (на этот раз на $2,2 трлн). И в течение последнего года рынки показывали совершенно четкую тенденцию к снижению перед этим днем. На этот раз к этому явлению добавилась еще и истерия, связанная с ожиданием военных действий на Украине. Это не говоря о предстоящем ужесточении денежно-кредитной политики ФРС, которое давит на акции с начала года.

Можно как угодно относиться к техническому анализу, но значительная часть участников фондового рынка, как минимум, учитывает его показания при принятии решений. А у «креста смерти» определенная репутация наработана. Он формировался в июне 2000 года, когда лопнул пузырь доткомов, а также в январе 2008 года перед мировым финансовым кризисом. Так что самим своим появлением он оказывает влияние на рынок.

«Когда вы слышите ‘крест смерти’, ваша антенна поднимается, — сказал Bloomberg главный рыночный стратег DriveWealth Institutional Джей Вудс. — Это не всегда означает, что грядут гибель и мрак. Это просто значит, что мы, вероятно, окажемся в более продолжительном нисходящем тренде».

На самом деле, это, действительно, далеко не приговор. Согласно расчетам Potomac Fund Management, с 1971 года на графике Nasdaq Composite появлялся 31 «крест смерти». Индекс вырастал в течение следующих 21 дней в 71% случаев, а шесть месяцев спустя он бывал выше в 77% случаев.

«Такой сигнал, как ‘крест смерти’, действительно, предшествовал крупным просадкам в прошлом, но не всегда за ним следовал серьезный спад рынка, заявил Bloomberg портфельный менеджер Potomac Fund Management Дэн Руссо. — Пока мы остаемся выше январских минимумов, скорее всего, консолидация будет неустойчивой. Однако если мы упадем ниже этих минимумов, я думаю, что это хорошая идея для управления своим риском».

Последнее имеет смысл еще и в свете того, что в данном случае технический анализ вполне согласуется с фундаментальным. Многие акции на Nasdaq все еще весьма недешевы, а рост ставок будет только снижать справедливый уровень оценки для них. А в случаях, когда на рынке сдувается действительно большой пузырь, снижение становится трендом не на недели или месяцы, а на годы.