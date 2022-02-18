Названы города с самым недоступным жильем для местных

Быстрее всего накопить на квартиру в новостройке могут жители Красноярского края, на вторичное жилье — жители Челябинской области. При этом среднестатистическому жителю Краснодарского края для сбора средств на квартиру в Сочи не хватило бы экономически активного периода жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Авито Недвижимость».

В «Авито» проанализировали цены на одно- и двухкомнатные квартиры в региональных центрах и городах федерального значения. Срок накопления они высчитывали без учета инфляции, исходя из средней по региону зарплаты, от которой ежемесячно удается откладывать 50% или 30%.

Так, откладывая половину зарплаты, в Красноярском крае можно накопить на среднюю квартиру в новостройке за 11,7 года, если откладывать треть дохода, потребуется 19,5 года. На втором месте — Саратовская область (11,8 и 19,6 года). На третьем — Челябинская (12,1 и 20,2 года).

Дольше всего копить на новостройку придется жителям Севастополя (25,1 и 41,8 года) и Москвы (24,2 и 40,3 года). В число самых недоступных по стоимости жилья городов также вошли Нижний Новгород (22,8 и 38,1 года), Симферополь (22,5 и 37,5), Казань (21,7 и 36,1) и Краснодар (21,1 и 35,2).

«Жителям Кубани при средней зарплате в регионе менее 40 тыс. рублей откладывать на квартиру в Сочи пришлось бы более 41 года, если оставить на жизнь половину дохода. Откладывая 30% средней зарплаты, пришлось бы ждать возможности приобрести квартиру 69 лет», — отметил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

Ранее «Эксперт» писал, что в прошлом году россияне приобрели в общей сложности около 5400 квартир и домов в Турции. Показатель превысил на 75% объем аналогичных приобретений в 2020 году и стал рекордным, как минимум с 2015 года, когда в стране было приобретено 2000 лотов жилой недвижимости. Пик спроса среди россиян на жилье в Турции наблюдался в ноябре и декабре, когда было куплено 1700 объектов, что в годовом выражении в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

