Новым рекордам «Газпром нефти» может помешать слабый рубль

«Газпром нефть» получила рекордную чистую прибыль по итогам 2021года. Согласно финансовому отчету в соответствии с МСФО, сумма поступлений выросла в 4 раза — до 503,4 млрд рублей, что стало историческим максимумом. 986,1 млрд рублей составила скорректированная EBITDA, показав рост более чем в 2 раза по сравнению с результатом 2020 года.

Рекордными стали и другие показатели. Добыча углеводородов «Газпром нефтью» впервые в истории компании превысила уровень в 100 млн тонн н.э. Рост к 2020 году на 5,6% — до 101,4 млн тонн н.э. При этом годовой объем переработки на НПЗ компании вырос на феноменальные 7,8% — до 43,5 млн. тонн.

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Внешние факторы как драйвер рекордов

Представители самой «Газпром нефть» в отчете отметили, что своими результатами в 2021 году обязаны внешним факторам — восстановлению спроса, а также быстрой реакции компании на изменение конъюнктуры рынка.

Действительно, средняя цена российской марки Urals в 2021 году вернулась на показатели до начала пандемии и составила 69 долларов за баррель, тогда как в 2020 году она едва доходила до 41,73 долларов. Зимой 2022 года цена российской нефти впервые с 2014 года приблизилась к 100 долларом за баррель.

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Казалось бы, это настоящая «золотая жила». Однако, как полагает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, у российских компаний в сравнении с западными изначально был ряд весомых преимуществ. Именно они, даже в разгар коронавирусной пандемии в 2020 году, позволили нефтяным компаниям России не только «удержаться на плаву», но и сохранить базу для исторического рывка.

«Российские компании сохранили положительный финансовый результат даже в 2020 году. Кстати, в отличие от подавляющего большинства западных коллег, некоторые из которых демонстрировали убыток в 20-22 млрд долларов. Одним из решающий факторов для представителей России стала стабильная ресурсная база и более эффективная нефтеперароботка. Также и прочие виды бизнеса оказались более устойчивыми. То есть наиболее рисковые активы в условиях падения цен на углеводородное сырье оказались достаточно рентабельными», — отметил аналитик в комментарии «Эксперту».

Уникальным кажется и то, что «Газпром нефти» удалось добиться столь высоких показателей с учетом реализации сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, участником которой считается компания. Это связано с тем, обращает внимание Александр Фролов, что в статистику были включены показатели и других видов бизнеса.

«Иные направления деятельности «Газпром нефти» особенно ярко сыграли в 2021 году. Например, газовый конденсат, который не учитывается рамками ОПЕК+, дальнейшее развитие добычи газа. Иными словами, компания диверсифицирует направления добычного сектора за счет увеличения производства голубого топлива. Например, на Новопортовском месторождении. Таким образом, несмотря на ситуацию с нефтью, поставляемого товара стало больше», — добавил эксперт.

Что касается результатов переработки, то этого удалось достичь в том числе и благодаря программе модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Так, «Газпром нефть» уже модернизировала Московский НПЗ и Омский НПЗ. Кроме того, за рубежом активно работала сербская дочка компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).

«Возросшее качество нефтепродуктов, увеличение числа продуктов переработки как на внутреннем, так и на внешнем рынке позволили компании показать хороший результат», — подчеркнул Александр Фролов.

Ситуация на внутреннем рынке неоднозначная

Но получится ли у «Газпром нефти» удержаться на гребне нефтяной волны и достичь столь же высоких показателей в 2022 году — вопрос спорный. По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислава Митраховича, побить очередной рекорд компании уже не удастся.

«Я думаю, что такого сверхмасштабного роста цен на нефть мы в ближайшие годы не увидим. Но я не исключаю, что если США не будет снимать санкции с Ирана, если российско-украинские противоречия не разрешатся, то все это будет поддерживать цены на нефть на высоком уровне. В принципе нефть продолжит расти. И «Газпром нефть» тоже будет расти, но конечно уже не в 4 раза», — дал он свой прогноз «Эксперту».

В свою очередь Александр Фролов напомнил, что неоднозначная ситуация может сложиться для «Газпром нефть на внутреннем рынке.

«Моторное топливо является, пожалуй, самым высокотоннажным продуктом. Тут стоит упомянуть и бензины, и дизель. Но на наш внутренний рынок, где продается большая часть нашего моторного топлива, уже влияют изменения в сфере налогов. Допустим, что мы не учитываем налог на добычу полезных ископаемых. Но у нас выросли акцизы, снизилась экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты. За счет последнего фактора у нас растет чисто финансовая зависимость внутренних торговых площадок от площадок внешних. Наши биржевые нефтепродукты стремятся к европейским показателям. Тут возникает риск — низкий курс рубля при дорожающей нефти опережающими темпами увеличивает рублевые цена на нефтепродукты на зарубежных площадках. Дорожают нефтепродукты в евро, дорожают в рублях. А при нынешнем курсе они дорожают более значительно, чем если бы евро стоил, например, 60 рублей», — полагает директора Института национальной энергетики.

Очевидно, что слишком высокая опережающая инфляцию цена на бензин и дизельное топливо не слишком выгодна российским компаниям. Такая ценовая конъюнктура может привести к снижению спроса, как наблюдалось в период с 2015 по 2017 год. Соответственно, снизятся и доходы бизнеса. Но на данный момент говорить о спаде не приходится. Среднесуточная реализация через одну АЗС в России у «Газпром нефти» выросла на 9,3%, объем продаж всей номенклатуры автомобильного топлива — на 11,4%.

При этом, как Александр Фролов считает, что на внешних рынках у «Газпром нефти» есть все возможности сохранить и даже увеличить итоговые показатели за 2022 год. Кроме того, сама компания планирует увеличивать поставки за рубеж.

«Судя по оценкам европейских экспертов, предпосылок для снижения цен на нефть на данный момент нет. У меня имеется сомнение, что нефть задержится на отметке 100 долларов за баррель, но это и не принципиально, ведь нефть не является основной статьей дохода в той же «Газпром нефти». Для нее куда важнее рынок нефтепродуктов. Учитывая развитие компании в данной сфере, а также текущий уровень роста цен и динамику спроса, можно предположить, что в этой области ожидать какого-то финансового снижения результатов не приходится. Но с оговорками, ведь никто не знает, что может произойти. Омикрон никто не ждал, а он пришел и цены на нефть в 4 квартале обвалились», — заключил Александр Фролов.