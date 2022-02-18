Отчеты заказчиков по закупкам у МСП превращаются в «Потемкинские деревни»

С 1 января по закону минимум четверть всех своих годовых закупок госкомпании обязаны проводить у малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций.

При этом в ходе формирования отчета о закупках, необходимого для подтверждения объема привлеченных субъектов МСП, заказчики не имеют возможности включить в него договора соисполнителей и субподрядчиков второго и следующих уровней с малыми и средними предприятиями, привлеченными контрагентами генерального подрядчика, а не им самим.

Существующее положение вещей увеличивает вероятность неисполнения обязательств по контрактам в ряде отраслей. Благодаря несовершенству действующих в данной области нормативно-правовых актов, в зону риска попадают строительство (в том числе и инфраструктурное), реконструкция, капитальный ремонт, сохранение памятников историко-культурного наследия и многие другие направления деятельности. На это есть три основные причины.

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Во-первых, даже если генподрядчик находит субподрядчика или соисполнителя из числа СМП, то в течение первых 6 месяцев с момента начала реализации крупного контракта контрагент часто перестает де-юре быть малым или средним предприятием. Как говорится, «за время пути собака могла подрасти».

Во-вторых, привлекая к выполнению работ или оказанию услуг субъект МСП, генподрядчик порой несет дополнительные расходы по администрированию и контролю работы малоквалифицированных субподрядчиков, а также дополнительные гарантийные риски. Ведь у малых предприятий не всегда по факту есть в наличии необходимый персонал. Возможна и ситуация, когда у МСП отсутствует необходимая для выполнения работ техника.

Как рассказал «Эксперту» источник в одной из отечественных Госкорпораций, такой вариант, по имеющемуся опыту, является едва ли не наиболее часто встречающимся. «Когда небольшое предприятие заключает прибыльный договор, оно зачастую не очень прозрачно для заказчика в плане компетенций. Не с точки зрения документов, разумеется, а в реальности. Многие демонстрируют такой подход: главное, иметь хорошего юриста, который обеспечит подписание контракта, а уж специалистов для исполнения контрактных обязательств найдем потом. При этом за контракт, даже проваливая его выполнение, будут держаться мертвой хваткой, так как порой это вопрос выживания фирмы. Результат же будет плачевным в первую очередь для заказчика», — подчеркнул источник.

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В-третьих, в случае, если генподрядчик не находит подходящих субподрядчиков из числа МСП, он оказывается в ситуации, когда единственным выходом является построить этакую «Потемкинскую деревню». То есть самостоятельно создать одно или даже несколько малых предприятий и потом показывать в отчетности, что требования закона выполняются. Кстати, такая ситуация создает еще и коррупционные риски.

Стоит напомнить, что и подрядчики, и заказчики, нарушающие законодательство в области закупок у МСП, несут ответственность вплоть до уголовной.

«Зонтики» для заказчиков

Между тем, общероссийская общественная организация «Деловая Россия», представляющая интересы частных несырьевых компаний, предлагает рассмотреть возможность предоставления генподрядчикам права самим рассчитывать «сквозную» долю субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть принимать к учету долю договоров субподрядчиков (соисполнителей) второго уровня, являющихся МСП и привлеченных субподрядчиками (соисполнителями) генподрядчика по договору. Зонтичный учет может стать эффективным выходом и сложившейся на практике ситуации.

Также предлагается проработать список исключений в сфере закупок, где требование, обязывающие заказчиков осуществлять закупки у МСП в объеме не менее, чем 25% совокупного годового объема закупок, примениться вовсе не будет.

Встреча Владимира Путина с членами "Деловой России" в Кремле

«Во время недавней встречи президента России Владимира Путина с членами «Деловой России» мною был озвучен ряд предложений об оптимизации требований о доле МСП. Ключевые из них заключаются в том, чтобы разработать список исключений по видам «сложных» закупок, где эта норма не распространялась бы, а также где можно было бы несколько изменить методику этого учета. Также во время той встречи глава государства назвал справедливым наше предложение о том, чтобы учет субъектов МСП производился по всей цепочке кооперации, то есть в отчете мы могли бы показывать не только наших прямых контрагентов, а всех привлеченных к исполнению госконтракта субподрядчиков», — заявил «Эксперту» член Координационного совета, председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры «Деловой России», генеральный директор АО «Центродорстрой» Игорь Куров.

По его словам, подрядчикам из числа малого и среднего предпринимательства, к примеру, можно доверять работы по благоустройству, отделочные работы, также много субъектов МСП связаны с предоставлением в аренду специальной техники. Эти услуги весьма востребованы, но не всегда учитываются, согласно существующим нормативным требованиям.

Как стало известно «Эксперту», в настоящее время российским кабинетом министров рассматривается проект документа «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. №1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”». Он предусматривает «освобождение государственных компаний, созданных на основании федерального закона, и их дочерних обществ от выполнения квот закупок у субъектов МСП в части закупок инновационной, высокотехнологичной продукции, а также при проведении закупок исключительно среди субъектов МСП».

Проект постановления, находящийся в стадии обсуждения, разработан Министерством транспорта РФ. Предложения «Деловой России» коррелируют с инициативой Минтранса и вполне могли бы быть учтены в окончательной редакции документа, расширив сферу его применения.

