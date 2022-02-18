Почти треть российских семей не смогут взять ипотеку даже при нулевой ставке

Ежегодно порядка 1,3-1,8 млн российских семей (около 50% от всех сделок) покупают квартиры с привлечением кредитных средств. Однако приобретение жилья в ипотеку недоступно для 30% россиян даже при нулевой ставке. Об этом говорится в проекте стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, передает ТАСС.

«Для 30% российских семей приобретение жилья в ипотеку недоступно даже при нулевой ставке», — говорится в проекте.

Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ может быть утверждена весной 2022 года. Согласно проекту, к 2030 году должно выдаваться не менее 2,3 млн жилищных кредитов ежегодно, из них не менее 30% — на новостройки. Приобретение жилья с ипотекой должно стать доступным для 60% семей, уточняет агентство «Прайм».

По мнению авторов проекта, обеспечению доступности ипотеки будет способствовать «расширение возможности использования цифровых активов в строительстве (цифровые деньги, цифровая закладная), стандартизация и цифровизация рынка ипотеки, повышение инвестиционной привлекательности и ликвидности ипотечных ценных бумаг, развитие механизма ипотечного кредитования строительства индивидуальных жилых домов».

Ранее «Эксперт» писал, что вице-премьер Марат Хуснуллин подверг сомнению эффективность повышения ЦБ ключевой ставки и даже назвал ее «главной угрозой» для реализации планов по строительству жилья и инфраструктуры. Льготную ипотеку, против которой выступает регулятор, кураторы строительной отрасли предлагают продлить до 2024 года. Главное достижение, по мнению Хуснуллина, ввод в 2021 году 92,6 млн кв. м жилья. А это рекорд в российской истории. План превышен на 20%.

