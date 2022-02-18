Польша купит у США оружия на $6 млрд

Государственный департамент США одобрил продажу Польше 250 боевых танков M1A2 Abrams и дополнительного оборудования на сумму в 6 млрд долларов, сообщает «Интерфакс».

Управление военного сотрудничества Пентагона уведомило Конгресс США о будущей сделке, сообщает Госдеп.

Помимо танков, в Польшу планируется поставить 250 систем для нейтрализации самодельных взрывных устройств, 26 бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2, 17 мостоукладчиков M1110, пулеметы M2 и M240, различные патроны и снаряды, средства связи и GPS, ремонтные наборы и запчасти.

Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что это оружие повысит возможность Польши реагировать на нынешние и будущие угрозы, в том числе действуя в рамках НАТО.

14 июля «Эксперт» сообщал, что Польша закупит в США 250 новейших танков Abrams в рамках сделки по закупке вооружений.

