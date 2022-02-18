Позвони мне по «Магниту»

Уже в первом квартале 2022 года федеральный ритейлер «Магнит» начнет тестирование собственного виртуального оператора связи. Компания сообщила об этом в ходе прошедшего накануне «Дня инвестора». Виртуальный оператор получит название Magnit Mobile и будет завязан на работу программ лояльности.

Статья по теме: «Магнит» наводнит страну магазинами эконом-сегмента

Так, отметили в «Магните», компания планирует запуск «максимально дешевых» тарифов на связь и интернет, которые можно будет оплачивать баллами программы лояльности. Виртуальный оператор связи Magnit Mobile должен стать частью экосистемы компании и в части развития уже существующего мобильного приложения.

Ранее о планах запустить мобильного оператора сообщал CEO «Магнита» Ян Дюннинг. Уже сегодня в приложение ритейлера интегрированы карта лояльности, информация об акциях, платежный сервис Magnit Pay, который компания продвигает совместно с ВТБ, и другие сервисы. В программе лояльности компании на сегодняшний день около 60 млн участников.

Создание виртуального мобильного оператора не требует каких-либо усилий в сфере получения частот, или создания сети сотовых вышек, рассказал «Эксперту» ведущий аналитик управления анализа рынков компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Подобные операторы, поясняет он, создаются за счёт предложения уже существующих физических операторов мобильной связи. В 2020 году «Магнит» вёл переговоры с Tele2, и, вероятно, новый сервис будет построен именно на мощностях данной компании, тем более что ещё один участник экосистемы ВТБ уже создавал своего виртуального оператора.

По мнению аналитика, создание виртуального оператора в самом деле позволит компании вывести на рынок дешёвые тарифы для своих клиентов и связать их с программой лояльности. Кроме того, компания сама может воспользоваться дополнительными преимуществами в виде снижения издержек на корпоративную мобильную связь.

В «Магните» работает около 360 тысяч человек, и будет вполне логичным обеспечивать собственными услугами часть сотрудников, которым полагается оплата услуг мобильной связи и доступа в интернет.

В итоге, указывает Андрей Кочетков, розничная и производственная сеть «Магнит» получит инструмент повышения лояльности для клиентов и снижение издержек на персонал. Конечно, далеко не все покупатели захотят воспользоваться услугами виртуального оператора Magnit Mobile, но даже подключение к нему 5-10% пользователей уже принесёт результат.

У «Магнита» есть собственная лояльная аудитория, внутри которой и будут сейчас продвигаться услуги визуального оператора, заявил «Эксперту» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. У компании существует лицензия на оказание услуг связи и номерную емкость, пилотный регионом для тестирования может стать Ростовская область.

Предложение услуг связи, полагает эксперт, вполне вписывается в идею глобальной экосистемы «Магнита». Позже «Магнит» сможет объединить все в одну структуру в виде супер-приложения и программы лояльности, и услуги оператора, и мобильные возможности.

Средства для реализации идеи у компании есть, уверен Павел Сигал. «Пока не идет речи о конкуренции основным операторам связи. Все-таки не те масштабы и возможности, к тому же для «Магнита» это дополнительное, а не основное направление работы. Но современный потребитель любит вариативность — здесь он ее получит», — считает эксперт.

«Учитывая то, что ранее «Магнит» вёл переговоры с Tele2 о создании виртуального оператора, можно предположить, что эти переговоры возобновились. Однако, нельзя не отметить стремление ретейлера к оказанию дополнительных услуг с выгодой для пользователей. В обозримом будущем «Магнит» может стать целой экосистемой, которая соберёт вокруг себя лояльное комьюнити», — прокомментировал «Эксперту» проект Марк Шерман, управляющий партнер коммуникационного агентства SVOBODA.

Размер инвестиций, которые нужны для создания виртуального оператора, варьируется в зависимости от модели работы MVNO. В этот бизнес могут себе позволить войти не только крупные корпорации, но и компании меньшего масштаба, считает эксперт.

По его мнению, наличие виртуального мобильного оператора положительно скажется на репутации бренда, если дешёвая связь действительно будет преимуществом перед другими игроками рынка. «Магнит» станет первым, кто даст возможность оплачивать связь баллами из программы лояльности, что привлечёт ещё больше потенциальных клиентов.