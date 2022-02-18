Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году, сообщает «Интерфакс».

«Призывать в 2022 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», – говорится в тексте президентского указа.

Правительству России и органам исполнительной власти субъектов РФ поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан , пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.