ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей

Глава непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем видеообращении объявил об эвакуации гражданского населения в Россию.

«Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик», – сказал Пушилин.

По его словам, вооруженные силы ДНР имеют опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности и способны полностью защитить гражданское население и инфраструктуру.

«Тем не менее при обстрелах противником населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан», – сказал Пушилин.

Глава непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник также выступил с видеообращением, в котором объявил об эвакуации гражданского населения в Россию.

Кроме того, Пасечник обратился к мужскому населению ЛНР с призывом встать на защиту республики.