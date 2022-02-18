Путин поручил выплатить беженцам из ДНР и ЛНР по 10 тыс рублей

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область для создания условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь беженцев из ДНР и ЛНР, сообщает ТАСС.

«Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей», – сказал Песков.

Ранее «Эксперт» сообщал, что главы непризнанных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили об эвакуации жителей республик в связи с готовящемся вторжением украинской армии на территорию республик.

