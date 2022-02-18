Путин сообщил о росте товарооборота между Россией и Белоруссией

На встрече в Кремле президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко российский лидер сообщил об активном развитии экономики обоих государств и росте товарооборота между ними более чем на треть. Позже, подводя итоги встречи, Лукашенко отметил, что товарооборот удалось нарастить почти до $40 млрд.

«Что больше всего радует – это то, что активно развивается экономика. Я посмотрел, все-таки солидный рост: 30 с лишним процентов – 35, по-моему, 38 даже с лишним, – и почти 35 миллиардов долларов [товарный] оборот. Это, конечно, очень хороший показатель, говорит о том, что то, что мы делаем в сфере интеграции, дает отдачу, конкретную отдачу: за этим же стоят рабочие места и уровень жизни людей, заработной платы», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

Лукашенко тоже отметил, что «несмотря на разного рода пандемии и вирусы, товарооборот нарастили практически до 40 миллиардов долларов». Кроме того, он сообщил, что Путин распорядился помочь Белоруссии в строительстве порта под Санкт-Петербургом.

«В нарушение международных соглашений нам закрыли дороги и пути, порты, где мы работали. Президент России отдал распоряжение (я его попросил, чтобы помогли нам россияне: не было волокиты, бюрократии; дело не в деньгах, деньги на это есть), чтобы мы под Питером могли построить свой порт», — сообщил Лукашенко.

Он также добавил, что Белоруссия не вернется к транзиту грузов через территорию Украины и Литвы, которые ранее ввели на это запрет.

Ранее «Эксперт» писал, что на встрече Путина и Лукашенко, которая прошла в последних числах декабря прошлого года, российский президент в теплых словах говорил о сотрудничестве – прежде всего, экономическом. По его данным, в пандемийный 2020 год произошел спад в объеме товарооборота почти на 17%, зато в 2021-ом — рост почти на 36%. Путин тогда подчеркнул, что «покрыли все, что потеряли... и добавили почти в два раза».

