Распространенные неисправности и поломки техники Stihl

18 февраля 2022, 15:33

Популярность бытовой техники Stihl обуславливается высоким качеством продукции, предлагаемом потребителю за весьма умеренные денежные средства. Однако, даже самая качественная вещь время от времени ломается, а потому неудивительно, что и сложно устроенная конструкция той или иной техники данного бренда периодически даёт сбои в работе.

Чаще всего поломки бывают следующих видов:

  • Повреждение внутреннего поршня техники. 
  • Повреждение шины направляющего характера. 
  • Заедание иглы впускного характера.
  • Затруднения, возникающие при запуске топливного насоса.

Стоит рассмотреть конкретные примеры поломок. Перед этим стоит отметить, что самостоятельно чинить инструмент - выход в тупик. Гораздо лучше отдать его в соответствующую компанию, например, в https://seltop-service.ru/remont-shtil.html.

Бензиновые пилы

Бензиновая пила требует довольно бережного отношения к себе. Понятно, что далеко не каждый владелец пилы даёт его. Например, он экспортирует пилу в довольно грязных условиях, что не позволяет ей работать длительное количество времени без поломок. 

Как итог, время от времени приходится обращаться в разного рода сервисные центры для ремонта пил. Самая частая услуга здесь - заточка цепи. Когда цепь на пиле заступилась, то она скорее обжигает материал, а не распиливает его. Безусловно, это негативно влияет на общий результат работы. Заточка же цепи позволяет добиваться гораздо большей эффективности при значительном упрощении самого рабочего процесса.

Натяжение цепи - ещё одна важная проблема. На пилах Stihl ставятся хорошие цепи, однако, под воздействием длительной работы и они постепенно растягиваются. При сильном растяжении цепь может порваться и поранить человека, работающего с пилой. Именно поэтому в данном случае также оптимально будет обратиться в компанию за ремонтом.

Кусторез

Кусторез - крайне востребованный инструмент. Практически на каждом садовом участке имеются растения, за которыми нужно ухаживать. Чаще всего этот самый уход в большей степени и ложится на плечи кустореза. Данный инструмент в этом плане достаточно универсален, поскольку позволяет омолодить дерево, придать ему нужную форму, исправить все неровности. 

Однако, из-за слишком частого использования и этот инструмент выходит из строя. Точат его и восстанавливают также в сервисном центре.