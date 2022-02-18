Россия нарастила экспорт продукции АПК

Экспорт сельскохозяйственной продукции из России по итогам 2021 года составил 37,733 миллиарда долларов, что на 23,5% превышает результаты 2020 года, следует из материалов Федерального центра по развитию экспорта сельскохозяйственной продукции (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе.

В организации отмечают, что по окончательным подсчетам, Россия экспортировала за прошлый год 71,086 млн тонн сельхозпродукции. В 2020 году экспорт составил 78,963 миллиона тонн на общую сумму 30,556 миллиарда долларов.

Экспорт зерна из России достиг объемов на сумму 11,441 миллиарда долларов, рыбы и морепродуктов - 7,289 миллиарда, масложировой продукции - 7,28 миллиарда, продуктов питания и продуктов переработки - 5,193 миллиарда, мяса - 1,166 миллиарда, молочной продукции - 412,7 миллиона.

Основными покупателями российской сельхозпродукции остаются страны Евросоюза, Китай, Турция, Казахстан, Египет, Корея.

