Россия работает над "чудовищной" 72-метровой подлодкой-невидимкой, сообщает The Mirror

Россия разрабатывает чудовищную 72-метровую подводную лодку, невидимую для сонаров. Водоизмещение машины составляет 1300 тонн. Новая подводная лодка подходит для защиты побережья и может быть быстро приведена в боевую готовность, сообщает The Mirror. Речь идет о модификации водолазного патрульного корабля «Сентинел», сочетающей в себе преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля.

Издание ссылается в своем материале на данные конструкторского бюро морских технологий «Рубин», которое спроектировало корабль «Страж». Как отмечает издание, увеличенная длина подводной лодки позволяет добавить несколько функций — снижение радиолокационной заметности, устойчивость корабля в качестве оружейной платформы. Подводная лодка также оснащена гидроакустической антенной и радиолокационными станциями.

Корабль максимально вооружен — он несет четыре торпедных аппарата калибра 324 мм, две пусковые установки для управляемых ракет. Инженеры оптимизировали пространство, встроив два многофункциональных герметичных ангара, в которых могут храниться лодки, дополнительные системы вооружения и беспилотные летательные аппараты. Такая конфигурация делает «Страж» опасным противником даже для гораздо более крупных надводных кораблей.

Подводный корабль «Страж» сочетает в себе преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля. Для поиска злоумышленников можно использовать как радарные, так и гидроакустические антенны, что позволяет скрытно обнаруживать цели и приближаться к ним незамеченными.