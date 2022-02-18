Россия жестко отреагировала на ответ США по гарантиям безопасности

Без шведского стола
Если кто-то надеялся, что Москва удовлетвориться американскими предложениями обсуждать второстепенные вопросы (например, контроль над вооружениями) и ключевых проблем, заведших отношения в нынешний кризис, то эти надежды разбиваются первыми предложениями российского документа. «Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности… Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны «удобные» темы, которые, в свою очередь, «перекручены» в сторону создания преимуществ для США и их союзников. Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности», - говорится в документе.
Тот самый принцип шведского стола, о котором говорил в свое время Путин. Да, он обычно хорош во время переговоров, где стороны «берут» со стола доступные темы, отрабатывают их, создают атмосферу доверия – и уже с ней подходят за новыми, ранее труднодоступными блюдами. Однако в данном случае речь идет о переговорах о комплексной системе безопасности. О требовании Москвы к Вашингтону изменить подход и признать право России как великой державы, чьи интересы нужно уважать и учитывать – требовании, которые США не выполняют. «Заявления общего плана об учете американской стороной данного постулата входят в прямое противоречие с неготовностью Вашингтона отказаться от контрпродуктивного и дестабилизирующего курса на создание преимуществ для себя и своих союзников за счет интересов безопасности России. Именно это происходит в результате безудержной реализации Североатлантическим альянсом при ведущей роли США политики ничем не ограниченного геостратегического и военного освоения постсоветского пространства, включая территорию Украины, что носит для нас особо чувствительный характер», - объясняется в российском документе.
Что же касается выстраивания атмосферы, то создать ее через малые дела в данном случае не получится. В том числе и потому, что Вашингтон пытается сочетать сложные переговоры с усилением конфликтности в российско-американских отношениях. «Никакого “российского вторжения” на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об «ответственности России за эскалацию» нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности», - поясняют в Москве.
В данном случае атмосфера доверия выстраивается при взятии труднодоступных блюд. И прежде всего пресловутого блюда НАТО. «Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. Эти положения имеют для Российской Федерации принципиальное значение», - говорится в российском документе.
Комплексная броня
Казалось бы, требования Кремля чрезмерны. Так, Украины в обозримом будущем в НАТО не будет. Европа и до нынешнего кризиса в целом не хотела вступления Украины в Альянс (ибо считалось, что тогда НАТО придется начинать войну с РФ за Крым и Донбасс), а сейчас, когда Запад оказался на грани этой войны и почувствовал ее атомное дыхание, противников интеграции Украины в ЕС стало еще больше. Как абсолютно верно отмечается в российском документе, «в случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой “вернуть” Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст.5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями». Вытекающими и вылетающими.
Однако здесь речь идет о разуме и рациональном подходе, и в Кремле не могут быть уверены, что этот разум будет присутствовать постоянно. Предпоследняя прививка реальностью (которая была сделана в 2008 году, когда науськанная американцами Грузия решила устроить России тест на лидерство) продержалась лишь 5 лет – до начала украинского Майдана. Последняя – Крым – выдержала 8, вплоть до нынешней «военной тревоги». Именно поэтому, выражаясь словами профессора Преображенского, России нужна «окончательная бумажка, фактическая, настоящая. Броня!».
Причем пакетная броня. «Речь, прежде всего, идет о создании устойчивого фундамента архитектуры безопасности в виде договоренности об отказе НАТО от дальнейших действий, наносящих ущерб безопасности России. Это остается для нас неизменным императивом. В отсутствие такой крепкой основы взаимосвязанные меры по контролю над вооружениями и снижению военных рисков, обеспечивающие сдержанность и предсказуемость военной деятельности на отдельных направлениях, даже если по ним удастся договориться, не будут устойчивыми на перспективу. Таким образом российские предложения носят пакетный характер и должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных его составляющих», - отмечают российские власти.
«В российском ответе нет никаких признаков того, что Россия готова к обсуждению отдельных тем или каким-то компромиссам. Только пакетное обсуждения без всяких изъятий. Четкий сигнал того, что к "заматыванию" темы в Москве готовы и терпеть этого не будут. Комбинацию "утихомирить Россию сейчас, а дальше вернуться в привычный режим" в Кремле разгадали. Вопрос в том, какими будут "военно-технические" ответы», - пишет о российской реакции программный директор Валдайского клуба Иван Тимофеев. И, судя по стилистике опубликованного МИД документа, ответа на вопрос о том, какими будут военно-технические ответы, ждать осталось не так долго.