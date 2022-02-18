Россия жестко отреагировала на ответ США по гарантиям безопасности

Без шведского стола

Если кто-то надеялся, что Москва удовлетвориться американскими предложениями обсуждать второстепенные вопросы (например, контроль над вооружениями) и ключевых проблем, заведших отношения в нынешний кризис, то эти надежды разбиваются первыми предложениями российского документа. «Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности… Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны «удобные» темы, которые, в свою очередь, «перекручены» в сторону создания преимуществ для США и их союзников. Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности», - говорится в документе.

Тот самый принцип шведского стола, о котором говорил в свое время Путин. Да, он обычно хорош во время переговоров, где стороны «берут» со стола доступные темы, отрабатывают их, создают атмосферу доверия – и уже с ней подходят за новыми, ранее труднодоступными блюдами. Однако в данном случае речь идет о переговорах о комплексной системе безопасности. О требовании Москвы к Вашингтону изменить подход и признать право России как великой державы, чьи интересы нужно уважать и учитывать – требовании, которые США не выполняют. «Заявления общего плана об учете американской стороной данного постулата входят в прямое противоречие с неготовностью Вашингтона отказаться от контрпродуктивного и дестабилизирующего курса на создание преимуществ для себя и своих союзников за счет интересов безопасности России. Именно это происходит в результате безудержной реализации Североатлантическим альянсом при ведущей роли США политики ничем не ограниченного геостратегического и военного освоения постсоветского пространства, включая территорию Украины, что носит для нас особо чувствительный характер», - объясняется в российском документе.