Российский рынок акций растет в начале основной сессии итогового дня недели

Российский фондовый рынок растет в начале основной торговой сессии пятницы по основным фондовым индексам, свидетельствуют данные Московской фондовой биржи. Рост фьючерсов на американские акции и надежды на деэскалацию конфликта на Донбассе поддерживают восходящую коррекцию после заметного падения в четверг, 17 февраля.

Рублевый индекс Московской биржи к 11.04 по московскому времени вырос на 0,5% до 3527 пунктов, долларовый индекс РТС - на 1,3% и достиг отметки 1468 пунктов. Накануне индекс Московской фондовой биржи упал на 3,71% до 3511,08 пункта по итогам основных торгов в четверг.

Сегодня, 18 февраля, лидерами роста стали акции Airplane (+5,1%), за ними следуют CYAN securities (+2,1%), «Северсталь» (+2%, до 1645 рублей). Бумаги последней растут на фоне рекомендаций совета директоров компании утвердить дивиденды за четвертый квартал 2021 года в размере 109,81 рубля на акцию. Дешевеют акции Алроса (-1,9%), ЛСР (-1,2%), Детского мира (-1,6%).

Российские фондовые индексы умеренно растут, реагируя, в том числе, на новости о готовности госсекретаря США Энтони Блинкена встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в конце следующей недели. Переговоры между сторонами в отсутствие резкой эскалации на украинской границе должны продолжаться, добавляет она.

