«Ростех» спроектирует комплекс по перегрузке СПГ в порту Мурманска

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Росэлектроника» разработает проект инфраструктуры перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске.

Как сообщается на сайте госкорпорации, генеральным разработчиком документации по первому этапу проекта назначена дочерняя структура «Росэлектроники» — НИИ «Нептун». Предприятие специализируется на разработке и производстве автоматизированных систем и комплексов связи для российских кораблей и береговых объектов.

В ходе первого этапа предусмотрено строительство автоматизированного радиотехнического поста, который станет одним из главных объектов комплекса. На посту, который будет обеспечивать безопасность мореплавания в акватории порта в губе Ура, установят системы управления движением судов и оборудование связи для радионавигационного контроля.

Отмечается, что проект уже одобрен правительством Мурманской области и получил положительное заключение экологической экспертизы Росприроднадзора.

По словам директора НИИ «Нептун» Михаила Винокура, модернизация береговой инфраструктуры порта положительно скажется на развитии Северного морского пути и Арктической зоны в целом. «Важным элементом реализации данного проекта является обеспечение безопасности и соблюдение мер природопользования территорий Баренцева моря», — подчеркнул он.

Инвестиционный проект реализует ФГУП «Росморпорт». Начало работ запланировано на первый квартал 2022 года.

Морской перегрузочный комплекс СПГ в Мурманской области войдет в состав территории опережающего развития «Столица Арктики». Предполагается, что объект поможет привлечь в экономику региона около 5,8 млрд руб.

Ранее «Эксперт» писал, что холдинг «Росэлектроника» начал разработку средств радиосвязи нового поколения. Уже создан первый прототип радиостанции, способный осуществлять обмен данными со скоростью до 100 Мб в секунду и одновременно принимать до 256 каналов. Устройство может оцифровывать и синтезировать сигналы на частоте до 520 МГц, обеспечивая надежную связь в условиях помех и замираний сигнала за счет применения принципа разнесенного приема и адаптивной компенсации помех.