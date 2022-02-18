Инвесторы на российском рынке ждут наименее вероятного события

Американские фьючерсы с утра растут на полпроцента после вчерашнего 2-процентного падения. Пресса Штатов пишет, что одной из причин снижения американских фондовых индексов в последние дни как раз и является рост напряженности между Россией и Украиной. В этих рассуждения есть большая доля истины: сейчас фондовый рынок очень «тонкий», и спекулянты пользуются любой новостью, чтобы погнать котировки в какую-либо из сторон.

Но все-таки новостей о далекой России и загадочной Украине недостаточно для того, чтобы сформировать полноценную волну продаж американских акций. Поэтому просадки быстро выкупаются, что мы сегодня с утра и видим в виде прироста фьючерсов на фондовые индексы США на 0,5%.

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На этом факторе российский рынок акций начал день в среднем с процентного роста. Вдвое лучше рынка торгуются акции Сбера, бывшие вчера одними из аутсайдеров. Но пока утренний подъем в большей степени вызван закрытием коротких позиций спекулянтами, заработавшими хорошую прибыль в результате вчерашнего снижения российского рынка, нежели реальными инвестиционными покупками.

Инвесторы по-прежнему напуганы сложной политической обстановкой на границе России и Украины. Запад не верит (или, скорее, делает вид, что не верит) в отвод российских войск от границы, а дата нападения на Украину перенесена теперь на 20 февраля — день, когда заканчиваются учения российских войск и Олимпиада.

Особенно страхи велики у нерезидентов, которые, несмотря на бесконечные переносы сроков «вторжения», продолжают слепо верить своей прессе. Последняя же с упорством, достойным лучшего применения, нагнетает обстановку, публикуя все новые и новые даты «начала войны» и даже достойные пера сухопутного майора «схемы оккупации Украины».

Пока ситуация не изменится, зарубежные инвесторы будут продолжать сокращать позиции по рублевым активам, и на полноценное восстановления российских акций рассчитывать не стоит. Это значит, что потенциально более прибыльной будет оставаться спекулятивная торговля «от шорта», то есть необеспеченная продажа акций после сильного роста рынка.

Сегодня полноценному выкупу вчерашних продаж будет мешать фактор пятницы. В подавляющем большинстве случаев в последние три месяца по пятницам Индекс Мосбиржи закрывался в «красной» зоне. Связано это с тем, что спекулянты предпочитают пересидеть выходные «в деньгах», да и многие инвесторы сокращают долю акций в портфелях в канун выходных.

Перестали мы получать поддержку и от нефти, которая прекратила фазу среднесрочного роста и пытается залечь в боковик с границами $90-94 за баррель. Не исключено, что сегодня поддержка $90 будет протестирована на прочность. В любом случае текущие цены на нефть сверхвыгодны для российских нефтяных компаний, но рынок в целом сейчас «медвежий», и любой негатив будет приводить к усилению продаж акций. О фундаментальном анализе и «справедливой стоимости» акций сейчас лучше забыть — эти факторы не работают.

Но высокие цены на нефть и металлы способствуют увеличению притока валютной выручки в страну, благодаря чему рубль выглядит очень сильно. После вчерашнего снижения на 1,7%, утром в пятницу он укрепляется к доллару на 0,4%.

Если на рынок поступит хоть какой-нибудь позитив, рост рубля ускорится, и пара доллар-рубль снова попытается пощупать на прочность техническую поддержку на уровне 75 руб. за доллар, от которой последние три дня она разворачивалась вверх. Но закрепиться ниже сегодня вряд ли получится: вечером спрос на валюту возрастет в результате того, что рублевые инвесторы будут хеджировать свои активы перед выходными покупкой валюты.