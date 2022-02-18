Санкций еще нет, но рынок уже взял курс на 3300

Худшие опасения относительно динамики российского рынка акций оправдались: его утренний рост был всего лишь следствием фиксации прибыли «медведями» и закрытия спекулянтами коротких позиций. С началом основной сессии на Московской бирже, когда к торгам подключаются крупные игроки, в том числе иностранные, начались распродажи акций.

Трейдеры говорят, что новую волну падения рублевых активов вновь спровоцировали нерезиденты, которые, фактически, уже ввели антироссийские санкции, не дожидаясь их введения на государственном уровне.

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«По сути, санкции уже присутствуют. Просто это не санкции на государственном уровне, а работа риск-менеджмента на уровне банков и бизнеса. Риск-менеджмент предпочитает играть на опережение, по принципу "как бы чего не вышло". Все по классике. Все, как мы и опасались ранее», — пишет в своем обзоре президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

Действительно, ухудшение политической ситуации вокруг России и сильное падение Индекса Мосбиржи за последние месяцы заставляют западных участников рынка ценных бумаг сокращать позиции по рублевым акциям и облигациям, иногда невзирая на текущие цены, а также прекращать новые инвестиции в российские активы. Это нормальная ситуация для крупного бизнеса.

Никаких позитивных новостей сегодня не поступало, поэтому в течение дня даже не было попыток переломить нисходящий тренд. При этом американские фондовые индексы широкого рынка торгуются с небольшим повышением, но это мы сегодня игнорируем. Зато трейдеры обратили внимание на нефть: она снизилась примерно на процент, но даже столь небольшой негатив вызвал масштабную распродажу акций нефтегазового сектора, который вместе с бумагами банковского сектора тащит Индекс Мосбиржи вниз.

Это еще раз говорит о том, что из российских бумаг выходят крупные инвесторы. Складывается впечатление, что Индекс Мосбиржи взял курс на отметку 3300 пунктов, от которой в последней декаде января произошел отскок. Сейчас до этой поддержки осталось пройти около 100 пунктов, однако нет уверенности в том, что эта преграда устоит. По законам рынка теперь Индекс Мосбиржи должен нарисовать второе «дно» в диапазоне 3000-3100 пунктов.

Впрочем, сегодня поздно вечером российские акции, вероятно, сократят часть потерь: спекулянты вновь будут фиксировать прибыль по шортам, откупая акции, что приведет к небольшому росту котировок. Переносить любые спекулятивные позиции через выходные сейчас очень рискованно, тем более что в понедельник американские акции торговаться не будут по случаю празднования дня рождения Джорджа Вашингтона.

О слабых перспективах российского рынка акций свидетельствует и динамика курса рубля. Если ранее в периоды сильного падения российских акций курс рубля был стабильным, а то и вовсе укреплялся, то вчера и сегодня рубль дешевеет вместе с акциями. Это говорит о том, что крупные инвесторы не просто распродают акции, оставляя полученные средства для последующих покупок, а конвертируют выручку в более надежные доллары.

Судя по объему заявок, крупные экспортеры сократили предложение валюты на Московской бирже. Быть может, им сейчас просто не нужны рубли или они ждут более благоприятного для себя курса. Если внешний фон вечером не улучшится, пара доллар-рубль может закрыть неделю вблизи сопротивления 77,6, до которого осталось пройти около рубля.