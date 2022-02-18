Сбербанк повышает ставки по нескольким вкладам

Сбербанк повысил ставки по двум вкладам - Сбервкладу и Сбервкладу прайм на 1 и 1,5 процентных пункта соответственно, говорится в сообщении финансовой организации.

«С 18 февраля были повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка - Сберкладу и Сберкладу Прайм: рост составил 1 и 1,5 процентных пункта соответственно. Теперь максимальная доходность (с учетом капитализации процентов) по Сберегательному вкладу Prime составит 9,5%», - говорится в сообщении Сбербанка.

Кроме того, ставка по депозиту «Промо менеджер» увеличилась на 1,05-1,25 процентных пункта, в зависимости от суммы неснижаемого баланса и срока вклада.

15 февраля глава Сбербанка Герман Греф объявил, что в планах банка пересмотреть ставки по всем депозитам и кредитам. По словам управленца в течение недели после повышения ставки ЦБ все ставки по вкладам в банке повысят на 1 процентный пункт.

11 февраля Центральный банк повысил ключевую ставку в восьмой раз подряд. Она была увеличена сразу на один процентный пункт и сейчас составляет 9,5% годовых. Сообщалось, что ряд банков, в том числе Альфа-Банк, Росбанк, Московский кредитный банк (МКБ), Дом Банк, намерены на этом фоне повысить ставки по депозитам и кредитам, РФ, «Почта Банк» и «Абсолют Банк».

Ставки по ипотечным кредитам на новостройки и вторичное жилье Сбербанк повысил с 1 февраля на 1 процентный пункт до 10,3%. Также организация начала выдавать кредит на строительство жилого дома под 10,6%, эта ставка увеличилась на 0,5 процентных пункта. Условия по льготным ипотечным программам остались прежними: от 5,8% для новостроек, от 4,7% для семейной ипотеки и от 0,1% для «Дальневосточной ипотеки».

