«Сбербанк» повысил ставки по вкладам

«Сбербанк» с 18 февраля повысил процентные ставки по депозитам банка – «СберВкладу» и «СберВкладу Прайм» на 1 и 1,5 п. п. соответственно. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Теперь максимальная доходность с учетом капитализации процентов по «СберВкладу Прайм» составит 9,5%. По вкладу «Промо Управляй» повышение составило от 1,05 до 1,25 п.п. в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств.

«Мы тщательно следим за тем, чтобы и вклады, и любые другие продукты Сбера не просто отвечали рыночным реалиям, но и обеспечивали нашим клиентам наилучшие условия. «СберВклад» и «СберВклад Прайм» — наши самые популярные депозитные продукты, а с учетом повышения ставок они становятся еще более выгодными, а значит, и более востребованными», - прокомментировал директор дивизиона «Занять и сберегать» «Сбербанка» Сергей Широков.

Клиенты «СберВклада» получают доход благодаря процентам, которые начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а срок хранения средств клиент может установить свой — с точностью до дня. «СберВклад Прайм» обеспечивает еще более высокую ставку и подходит для владельцев годовой подписки «СберПрайм+».