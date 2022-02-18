«Сибагро» запустит в Красноярском крае завод по глубокой переработке зерна в 2025 году

Завод по глубокой переработке зерна в Шарыповском районе Красноярского края будет введен в эксплуатацию в 2025 году.

Как сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края Александра Усса, после выхода предприятия на полную мощность оно будет перерабатывать около 20% объема зерна пшеницы, произведенного в регионе. «На заводе зерно будет перерабатываться в клейковину, кормовой белковый концентрат, лизин, а также в биоразлагаемый пластик. Предполагается, что каждый год предприятие будет производить 50 тысяч тонн современного экоматериала. Это перспективное направление в свете тенденции по уменьшению потребления обычного пластика в мире», — говорится в сообщении.

Соглашение о строительстве завода на западе Красноярского края власти региона заключили с компанией «Сибагро Биотех» (дочерняя компания АО «Сибагро») в феврале 2021 года. Сейчас, по словам Александра Усса, инвестиционный проект перешел в стадию реализации. «Он очень важен для нас, поскольку отвечает стратегическим целям развития края. Мы стремимся уйти от простой продажи сырья к глубокой переработке и производству продукции с высокой добавленной стоимостью, которая пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках», — подчеркнул глава региона. Он отметил, что многие страны на законодательном уровне уже подошли к отказу от традиционной упаковки из пластика.

Как пишет «Интерфакс», объем инвестиций в строительство завода составит 30 млрд рублей. Фабрика станет частью комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», в который входят Хакасия, Тува и Красноярский край. Проект был инициирован в конце 2017 года, в феврале 2018-го идею создания поддержал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта.

Ранее «Эксперт» писал, что ростовское предприятие по глубокой переработке зерна кукурузы «Амилко» перейдет на газогенерацию. Решение о переходе комбината, планирующего провести модернизацию, на газогенераторную систему получения электроэнергии связано с высокой стоимостью технического присоединения к электросетям.