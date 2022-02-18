Специалисты рассказали об уловках производителей для сохранения цен на продукты

Производители продуктов питания начали сокращать размеры упаковки товаров из-за роста затрат и чувствительности потребителей к ценам, сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в одной из торговых сетей. Этот шаг позволяет сохранить прибыльность и не отпугивать клиентов, отметили специалисты.

Собеседник издания в компании Nestle сообщил, что предприятию пришлось сократить упаковку шоколада «Россия» на 3 г, до 82 г, а объем растворимого кофе уменьшился с 95 г до 85 г. Danone сократила объем йогурта «Активия» на 10 г, до 260 г, «Макфа» начала продавать макароны по 400 г в упаковке вместо 450 г, а Heineken теперь продает пиво по 430 мл в банке. Компания Mars также сократила количество упаковок корма для домашних животных на 10 г, до 75 г. Несколько брендов снизили вес пачек печенья со 126 до 112 г, сливочного масла - со 180 до 150 г, сметаны - с 315 до 300 г.

Представитель супермаркета «Верный» сообщила изданию, что Nestle также снизила вес шоколадных батончиков Nesquik на 10 г, до 90 г. Кроме того, несколько производителей молочной продукции, в том числе Danone, объявили об изменении литража молочной продукции. При этом конечная цена товара для покупателей остается прежней, отметили в сети. Производители таким образом сдерживают цены на продукцию с увеличением себестоимости.

При этом в сети «Верный» отметили, что падения спроса из-за уменьшения упаковки продукциине наблюдают. «Лента» заявила, что в последнее время они не фиксировали снижения объема продукции. X5 Group, «Магнит» и «Ашан» на запросы издания не ответили.

В Heineken объяснили изданию, что сокращение упаковки - вынужденная мера, позволяющая поддерживать доступность товаров по цене при растущих издержках и ограниченной покупательной способности населения.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков отметил, что упаковка продуктов в небольшую упаковку на одну порцию отвечает мировым тенденциям и потребительскому спросу.

