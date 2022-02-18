США ужаснули возможности российского «Буратино»

Портал 19FortyFive публикует статью о российской тяжелой огнеметной системе «Буратино». Автор материала отмечает, что, пожалуй, это самое мощное оружие России, в котором не используются ядерные технологии. TOС-1 и варианты этого оружия могут наносить невероятный урон армии противника. Всего одна установка способна поджечь площадь размером примерно с два футбольных поля.

Огнеметные системы размещены на шасси танка Т-72. 220-мм ракеты с зажигательными или термобарическими боеголовками размещены в 24 трубах. Их суммарный вес составляет примерно 180 килограммов.

Термобарические снаряды выделяют химическое облако, которое воспламеняет воздух и высасывает жизнь из всего, что находится в зоне поражения, говорится в материале.

Цели для TOС-1 помогают определять беспилотные летательные аппараты российской армии. Дальность стрельбы комплекса составляет примерно от 3500 до 6000 метров, в зависимости от модификации. Полный залп может быть произведен за 12 секунд.

Современная версия ТОС-1А «Солнцепек» была разработана в 2001 году - более старая машина-предшественница использовалась советскими войсками в Афганистане. Он также был доставлен в Армению, Азербайджан, Ирак и Казахстан. TOС-1 участвовал в военных конфликтах в Ираке и Сирии. В этом году Саудовская Аравия приобрела несколько систем ТОС-1.

TOС-1 используется также для очистки бункеров, зданий и траншей. Он также может уничтожать бронетехнику. Экипаж из трех человек размещается внутри пусковой установки для лучшей защиты. В случае конфликта КПТ должна стать целью номер один для врага, заключает 19FortyFive.