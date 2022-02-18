Светофор для инфраструктуры

РЖД предложило грузоотправителям создавать индикаторы загрузки инфраструктуры для борьбы со сбоями в доставке грузов. Новый механизм может стать альтернативой введению жестких ограничений на погрузку – таких, как конвенция, сообщили представители компании.

В рамках совещаний проведенных первым замглавы РЖД Сергеем Кобзевым для борьбы с пробками и сбоями в доставке грузов РЖД выработало решение - создать индикаторы загрузки инфраструктуры, исходя из текущих пропускных способностей и фактической обстановки. Они могут быть использованы при согласовании заявок на перевозку. Такой механизм может стать альтернативой введения жестких ограничений на погрузку - конвенции. Например, при ухудшении ситуации с выгрузкой и перегрузке инфраструктуры РЖД не будет полностью ограничивать погрузку, а введет «желтый уровень», при котором совместно с грузоотправителем и грузополучателем будет определять максимальный объем груза, который может быть перевезен без нарушения сроков доставки. А при наступлении «красного уровня» — решать: либо продолжать отправлять груз с возможностью увеличения срока доставки и временного отстоя в пути следования, либо ограничивать погрузку.

«Ни у РЖД, ни у грузовладельцев полномочий внедрять такую систему сегодня нет, - объясняет президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. - Но в целом позиция перевозчика соответствует потребностям грузовладельцев понимать ситуацию с загрузкой сети, чтобы выстраивать с учетом этого свое планирование. Если на сайте будет видно, в каком состоянии сегодня инфраструктура, это будет полезно и снизит претензии к РЖД». По словам генерального директора агентства InfraNews Алексея Безбородова, когда система будет введена законом и легализована «хотя бы на уроне Минтранста, то РЖД сможет при красном индикаторе объявлять о невозможности приема грузов».

Грузоотправитель голосует

Грузоотправители в целом поддерживают идею, отмечая необходимость проработки деталей. Для подготовки итогового предложения создана рабочая группа с участием всех заинтересованных сторон. На выходе такой подход должен быть согласован с регуляторами.

«Предложение очень интересное. Грузоотправители давно заинтересованы в оперативном информировании. Единственный вопрос – насколько это будет вписываться в правила недискриминационного доступа к сети железных дорог. Но как индикатив декадного и триадного планирования, эта идея очень удачна и заслуживает только одобрения. Дальше останется только смотреть, как она будет работать», — говорит Павел Иванкин.

В последний месяц из-за роста заболеваемости работников железной дороги, начались проблемы с ритмичностью работы сети. «В начале февраля единовременно по всей сети на больничном находилось 15% от штатной численности локомотивных бригад. Наибольшая доля заболевших — на Северной, Октябрьской и Московской железных дорогах. На пике, который пришелся с 4 по 8 февраля, для обеспечения запланированного объема перевозок не хватало 25% локомотивных бригад. Именно это привело к значительному снижению объема перевозок грузов на северо-западном направлении», — сообщили в РЖД.

«Локомотивов хватает, не хватает бригад», - объясняет ситуацию Алексей Безбородов. Также он обращает внимание на то, что другие участники процесса – частные компании-владельцы парков локомотивов и сами грузоотправители со своей стороны недостаточно включаются в разрешение ситуации. «Самая главная проблема – объявляют объемы перевозки груза, понимая прекрасно, что этот груз может не дойти, - говорит он. - РЖД в данном случае не могут отказать в перевозке - они являются общественным перевозчиком. Чтобы отказать, им надо ввести такую норму на сети как конвенция на станцию, куда отправляется груз. Но конвенция - это крайняя мера. РЖД редко ею пользуются - только в самых крайних случаях».

Возврат с карантина

Ситуация постепенно начала выправляться, и количество заболевших становится меньше выздоровевших. Как считают железнодорожники, ситуация на сегодняшний день находится под контролем и далека от данных, которые приводят операторы. Так первые две недели февраля погрузка в направлении портов Северо-Запада сократилась на 30%, однако по всем остальным направлениям фиксируется рост. Например, увеличение погрузки в порты Азово-Черноморского бассейна выросла на 11,8%, в порты Дальнего Востока - на 5,2%

По данным РЖД, на сегодняшний день на сети компании находится 724 груженых состава, отставленных от движения – это так называемые «брошенные» поезда, оставленных без локомотива на боковом пути станции более чем на 24 часа. Из них 160 составов оставлены на станциях по причинам, не зависящим от РЖД: из-за неприема груза грузополучателями, например, морскими портами из-за поломки выгрузочного оборудования либо по погодным условиям, погранпереходами в связи с неготовностью принять груз смежными иностранными перевозчиками, а также по техническим причинам.

«Подобного масштаба проблемы случались за последнее десятилетие не раз, например, по погодным и многим другим причинам. Конечно, ситуация сложная, на РЖД давят отовсюду, и РЖД пытается выполнить пожелания каждой из сторон. Но, к сожалению, любые их действия, любые идеи не станут преградой для того, чтобы, по традиции, все предъявляли претензии к РЖД», — говорит Алексей Безбородов.

«Здесь надо учитывать, что их большая часть стоит чаще всего по просьбе грузоотправителей, и очень часто они их используют как склад». При этом Иванкин признает определенные инфраструктурные проблемы с нехваткой локомотивных бригад, что связано с непростой эпидемиологической ситуацией. «Надо понимать, что мы вынуждены в любом случае работать по тем нормативным правилам, которые есть, - говорит Иванкин. – У нас правила дистанционного доступа, приема заявок грузов и так далее».