Связанная с «Уралхимом» структура приобрела еще 32% акций «Тольяттиазота»

Компания «Химактивинвест», связанная с «Уралхимом» Дмитрия Мазепина, выиграла торги еще по 32% акций «Тольяттиазота».

Как отмечает «Интерфакс», стартовая цена составляла 25,67 млрд рублей — компания предложила за пакет 25,85 млрд рублей. В торгах также участвовало ООО «Актум», предложившее 25,7 млрд рублей.

Таким образом, «Химактивинвест» получает 70,7% в «Тольяттиазоте».

Ранее «Эксперт» сообщал, что «Химактивинвест» стал победителем торгов по 38,7% акций «Тольяттиазота» за 31,5 млрд рублей; вторым участником выступала та же компания «Актум». Стартовая цена при этом составляла 31,17 млрд. На аукцион были выставлены акции «Тольяттиазота», принадлежащие компаниям Trafalgar Trafhold Limited и Bairiki Inc. Торги проводилить в рамках банкротства бизнесмена Сергея Махлая.

В конце прошлого года «Уралхим» получил контроль над советом директоров «Тольяттиазота» и сменил главу компании на своего представителя. «Уралхим» является миноритарным акционером «Тольяттиазота» с долей 9,97%.

Как писал «Эксперт», 27 ноября в Самарской области был задержан и.о. гендиректора «Тольяттиазота» Андрей Бобков. До задержания он направил в ФСБ, СК РФ и прокуратуру заявление, в котором сообщил о проникновении на территорию завода ОМОН и Росгвардии. По мнению Бобкова, эти действия были направлены на рейдерский захват со стороны «Уралхима», с которым у «Тольяттиазота» многолетний конфликт.

«Тольяттиазот» является одним из крупнейших в России производителей аммиака и карбамида. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тыс. тонн карбамида в год. По итогам 2020 года чистая прибыль «ТоАЗ» составила около 1,25 млрд рублей, что более чем в 4,4 раза ниже показателей 2019 года, когда она превысила 5,5 млрд. рублей. Чистая прибыль «ТоАЗ» за 9 месяцев 2021 года составила рекордные 28,7 млрд. рублей.

«Уралхим» стал акционером предприятия в 2008 году. Компания занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, входит в число крупнейших отечественных производителей аммиака, карбамида и азотных удобрений. Наиболее значимые производственные активы — «Воскресенские минеральные удобрения» и «Уралкалий». Выручка в 2020 году составила 82,8 млрд. рублей, увеличившись на 6% по сравнению с 2019 годом.