Сюжет дня: акции банковского сектора под давлением из-за угрозы санкций

Акции банковского сектора торговались в минусе по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 18 февраля. За день подешевели бумаги банка «Санкт-Петербург» (-8,81% до 77,97 рублей за штуку), TCS group (входит «Тинькофф банк», -7,99% до 4736 рублей за акцию), ВТБ (-4,06% до 0,04 рублей за акцию), «Сбербанка» (-4,84% до 247,97 рублей за штуку).

Давление на акции оказывало обострение ситуации у границ Украины и новые заявления о санкциях в отношении России в случае начала военных действий в Киеве. В частности, глава МИД ФРГ пообещал России «беспрецедентные» санкции в случае нападения на Киев, а премьер-министр Польши заявил, что Евросоюз готовит для России пакет санкций «мощнее», чем в 2014 году.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -3,35% до 3393,31 пунктов. Индекс РТС опустился на -4,05% до 1450,02 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:58 мск составила 92,5 долларов за баррель (-0,51%). Российская валюта слабела – 77,26 рублей за доллар.