Терапевт рассказал, какой пульс опасен для жизни

При частоте пульса более 100 ударов в минуту следует обратиться в поликлинику и сделать ЭКГ. Особенно опасен такой пульс в случае отсутствии нервного возбуждения, заявил терапевт Михаил Кобранов, пишет «Прайм».

Врач порекомендовал пройти всестороннее обследование, и выяснить причины тахикардии. Он объяснил, что при таких проблемах делается электрокардиограмма (ЭКГ). Также показано ежедневное холтеровское мониторирование и консультации с кардиологом по результатам этих обследований.

Если при учащенном сердцебиении пациент теряет сознание или находится в предобморочном состоянии, его следует госпитализировать. Человек в данном состоянии может почувствовать резкое потемнение в глазах, слабость, головокружение, холодный пот.

«Кроме того, если наблюдается снижение систолического артериального давления ниже 100 миллиметров ртутного столба, необходимо вызвать бригаду скорой помощи», - предупредил Кобрянов.

Врач посоветовал не употреблять продукты с кофеином, а также скорректировать режим сна и снизить лишнюю массу тела.

Ранее кардиолог Юрий Конев рассказал о границах между нормальной и повышенной частотой сердечных сокращений. По его словам пульс не должен превышать 90 ударов в минуту в спокойном состоянии.