ЦБ подготовил законопроект о запрете выпуска и обращения криптовалюты

Банк России подготовил законопроекты о запрете на организацию выпуска и обращения частной цифровой валюты в РФ, а также о штрафах до 1 млн рублей в случае нарушения этих требований. Как сообщил ТАСС источник на финансовом рынке, оба законопроекта уже направлены в Минфин.

«Законопроект устанавливает запрет на организацию выпуска, выпуск, организацию обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации, включая создание и функционирование в Российской Федерации юридических лиц, деятельность физических лиц, способствующих организации выпуска, выпуску, организации обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, вносящему поправки в ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Кроме того, Банк России предлагает внести изменения в КоАП, согласно которым устанавливается административная ответственность за несоблюдение кредитными и некредитными финансовыми организациями, а также субъектами национальной платежной системы запрета на владение частной цифровой валютой. Полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях при нарушении этого запрета регулятор предлагает закрепить за собой.

Ранее «Эксперт» писал, что Минфин совместно с Центробанком до 18 февраля должны подготовить законопроект о регулировании криптоактивов. В своей концепции Минфин предложил проводить все операции с криптовалютами через российские банки, устанавливать личность держателей криптокошельков и разделять клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

