«Уральский турбинный завод» модернизирует Владивостокскую ТЭЦ-2 «РусГидро»

«Уральский турбинный завод» (УТЗ) заключил контракт с компанией «РусГидро» на поставку в 2023-2026 годах трех турбоагрегатов для Владивостокской ТЭЦ-2.

Как сообщает пресс-служба УТЗ, установки будут оснащены турбинами Т-120/130-12,8-NG и генераторами ТВФ-130-2У3 производства новосибирского ПАО «НПО "Элсиб"», входящего в подконтрольное СУЭК ООО «Сибирская генерирующая компания». Ранее стало известно, что «Элсиб» поставит четыре турбогенератора нового поколения ТВФ-165В-2У3 с водородным охлаждением Иркутской ТЭЦ-10, которая входит в структуру En+ Group.

В сообщении пресс-службы УТЗ отмечается, что Владивостокская ТЭЦ-2 — крупнейший энергетический объект юга Приморья и главный источник по обеспечению производственным паром, тепловой и электрической энергией предприятий и населения Владивостока. На станции работают 14 котлоагрегатов и шесть турбогенераторов; установленная мощность объекта — 497 МВт, тепловая мощность — 1051 Гкал/ч. После модернизации электрическая мощность Владивостокской ТЭЦ-2 возрастет до 574 МВт, тепловая мощность увеличится до 1115 Гкал/ч.

«Новые турбоагрегаты позволят на 20% снизить удельный расход условного топлива и повысить надежность работы станции», — указывается в пресс-релизе. Уточняется, что турбина Т-120/130-12,8-NG является современным продолжением семейства теплофикационных турбин Т-100 — одной из самых массовых турбин в российской энергетике — с внесением конструктивных и схемных обновлений.

АО «Уральский турбинный завод» находится в Екатеринбурге (Свердловская область). Энергомашиностроительное предприятие специализируется на выпуске паровых турбин, а также сервисе и модернизации установок различной мощности.

В январе «Эксперт» писал, что в Приморском крае проходит госэкспертиза проектной документации новой Артемовской ТЭЦ-2, которая будет работать на природном газе. Предполагается, что ежегодно ТЭЦ будет вырабатывать до 3270,6 млн кВт/ч электроэнергии и порядка 1 003 тыс. Гкал тепла. Также сообщалось о предстоящей модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 и переводе на сжигание природного газа трех ее котлоагрегатов. Кроме того, к 2026 году планируется увеличение мощностей Партизанской ГРЭС, которая снабжает электричеством юго-восток Приморья.