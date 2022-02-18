В марте РЖД запустят по Кругобайкальской железной дороге два туристических поезда

ОАО «РЖД» запустит два туристических состава из Иркутска и Улан-Удэ по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД).

Об сообщается на сайте компании.

«Туристические поезда под общим названием "Байкальский экспресс" № 928 и № 929 будут курсировать по двум круговым маршрутам: Иркутск — Слюдянка-1 — Байкал — Иркутск и Улан-Удэ — Слюдянка-1 — Байкал — Иркутск — Улан-Удэ», — указывается в сообщении.

Поезда формата «отель на колесах» будут отправляться по пятницам и возвращаться обратно по воскресеньям. «Для удобства туристов расписание составлено таким образом, чтобы за выходные дни можно было не только проехать на поезде на паровозной тяге по Кругобайкальской железной дороге и увидеть ее уникальные архитектурные сооружения, но и успеть насладиться природой Байкала с двух совершенно разных прибрежных точек — со станций Слюдянка и Байкал», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что новые купейные вагоны оборудованы душем, сервисными зонами и другими удобствами. Стоимость билета из Иркутска — от 5 818 рублей, из Улан-Удэ — от 8 470 рублей.

КБЖД — железная дорога в Иркутской области, в прошлом — часть Транссиба. Ее длина составляет 94 км. Сейчас маршрут используется исключительно для проезда туристов — им показывают систему уникальных туннелей, прорубленных прямо в скалах, а также сам Байкал, который плещется прямо под окнами поезда. На сегодняшний день это одна из самых популярных экскурсий по Байкалу.

Ранее «Эксперт» писал о том, что власти, туроператоры и бизнес разрабатывают проект по созданию на Южном Байкале единого туристического кластера. Основными драйверами проекта стали крупнейший туристический оператор байкальского региона «Гранд Байкал», ВЭБ, Сбер и En+ Group под эгидой корпорации «Туризм.РФ». «Южно-Байкальское кольцо» предполагает формирование кластера со входом в Иркутске, доставку коротким путем в Листвянку, оттуда напрямую через Байкал — в Байкальск с возможностью доставки туристов севернее, вдоль берега Байкала, до бурятской Турки, с выходом в Улан-Удэ.