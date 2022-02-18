В совет новой организации по обороту интеллектуальных прав вошли министры культуры, цифрового развития и образования

В координационный совет общероссийской общественно-государственной организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности" (РЦИС) вошли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Об этом сообщила «Российская газета».

Председателем РЦИС избран президент Ассоциации IPChain, председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский. Также в совет вошли президент РСПП Александр Шохин, декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Аузан и президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев. В ближайшее время совет утвердит план работы.

Новая общероссийская общественно-государственная организация создана по указу президента РФ в 2021 году. Она взяла на себя функции оператора сети IPChain, позволяющей фиксировать интеллектуальные права, а также создавать и использовать наиболее эффективные сервисы для их оборота.

Участие профильных министерств в новой организации сделают инфраструктуру по обороту интеллектуальной собственности еще более привлекательной для бизнеса, а государственным органам это позволит оценивать рынок с более близкого расстояния, считает Андрей Кричевский.

«Несмотря на то, что цифровые права легализованы российским законодательством, вплоть до последнего времени блокчейн не принимали всерьез. Общественно-государственное платформенное решение, учрежденное Минцифры во исполнение президентского указа, сделает цифровые инструменты максимально надежными в глазах рынка. Что же касается министерств, то они смогут наблюдать деловую практику буквально "изнутри" и принимать качественные управленческие решения», - отметил он.

РЦИС также займется подготовкой предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего рынок интеллектуальных прав в цифровой среде. Организации предстоит стандартизировать форматы передачи данных и способы взаимодействия бизнеса с государственными службами и ведомствами, установить единые требования к цифровым решениям, которые используются при обороте прав.

По мнению вице-президента Федеральной палаты адвокатов, советника адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елены Авакян, на данный момент практики оборота интеллектуальных прав в России, особенно в области промышленной собственности, неконкурентоспособны. По словам правоведа, зачастую патент невозможно найти в системе, даже зная имя патентодержателя.

«У нас фактически отсутствует свободный оборот интеллектуальных прав. Нет даже вменяемой поисковой системы, где можно было бы найти интересующий патент. Реестр патентного ведомства устроен так, что им могут пользоваться только профессионалы. Я надеюсь, что появление Центра изменит ситуацию к лучшему», - сказала она.

Еще одно направление работы РЦИС - просветительская деятельность. Организация намерена популяризировать цифровые инструменты управления правами, в том числе в сфере технического творчества. РЦИС упросит регистрационные процедуры и административные регламенты и на смену бюрократическим процедурам придут удобные рыночные механизмы, считают в организации.

«Для развития креативного предпринимательства интеллектуальная собственность - базовый вопрос и ядро бизнеса. Только оформляя права на свои разработки, можно стать реальным участником рынка и планировать экспорт продукта. Очень важно, что данным вопросом займется общественно-государственная организация. Именно при таком взаимодействии возможна эффективная работа», - считает директор Роскультцентра Марина Абрамова.

РЦИС также обязан содействовать укреплению международного сотрудничества в области обмена данными об интеллектуальных правах. Организация будет способствовать экспорту и продвижению на зарубежных рынках российских технологий, сервисов и стандартов обмена данными.

«Соединение усилий профильных министерств и ведомств, обществ по коллективному управлению авторскими и смежными правами, творческих союзов и объединений создаст новые возможности для защиты российских интеллектуальных прав и вовлечения их в гражданский оборот. Статус Общероссийской общественно-государственной организации обеспечивает надлежащую юридическую форму такой синергии», - сказал директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин.