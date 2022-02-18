Власти Канады замораживают банковские счета участников протестов

Премьер-министра Канады Христя Фриланд заявила, что власти начали блокировать банковские счета участников демонстрации протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве, сообщает ТАСС.

«Эти меры принимаются и будут только усиливаться… Я хочу, чтобы те, кто участвует в незаконных блокадах и незаконной оккупации [Оттавы], знали, что эти меры реальны, они применяются и будут иметь последствия», – сказала Фриланд. При этом она не уточнила, сколько счетов протестующих были заморожены. Власти объясняют свои действия положениями специального закона о чрезвычайной ситуации.

14 февраля либеральное правительство премьер-министра Канады впервые в истории применило закон о чрезвычайной ситуации для пресечения протестов против коронавирусных ограничений.

16 февраля полиция начали раздавать протестующим в Оттаве предупреждения о необходимости немедленно прекратить акцию протеста и покинуть центр города. В нем стражи порядка ссылаются на закон очрезвычайной ситуации, согласно которому подобные формы протеста являются незаконными, а отказ покинуть город приведет к задержанию, крупным штрафам, лишению водительских прав и лицензий дальнобойщика, а также изъятию транспортных средств.

Демонстрации протеста проходят в Оттаве с 29 января.