Выручка «Улыбки радуги» на AliExpress выросла в 6,5 раз

В 2021 году продажи сети «Улыбка радуги» по сравнению с 2020-м выросли на 5,8%. Средний чек посетителей магазинов компании увеличился на 3,6%.

Как пишет Retail.ru, за прошлый год у сети открылось 97 новых точки, 85 из них — собственные розничные магазины, 12 — партнерские пункты. Наибольшее количество магазинов «Улыбки радуги» открыто в Москве, Петербурге, Ярославле, Уфе и в Казани. Общая торговая площадь сети увеличилась на 10 тысяч кв. м, на данный момент она составляет 126,5 тысяч кв. м.

Самой популярной категорией в прошлом году у покупателей стала декоративная косметика. В десятку наиболее продаваемых вошли также товары для ухода за лицом, волосами и полостью рта; средства гигиены, продукты для бритья, окрашивания волос, принятия душа и ванны. Востребованными остаются чистящие средства и товары для стирки.

Сейчас в ассортименте «Улыбки радуги» более 25 тысяч позиций, за 2021 год сеть начала сотрудничать с 50 новыми поставщиками. В ближайшее время в магазинах сети благодаря контрактам с 15 известными производителями появятся популярные линейки уходовой и декоративной косметики, средств для стирки и уборки и других товаров.

Хорошую динамику по итогам года показали собственные торговые марки компании. В настоящий момент у нее более 50 брендов в трех основных направлениях: товары для дома, личная гигиена и галантерея. Отмечается, что семь из 10 наиболее продаваемых брендов сети являются собственными торговыми марками, которые представлены в том числе на маркетплейсах WildBerries, Ozon и «Яндекс Маркет».

Отмечается, что самый большой рост продемонстрировали онлайн-продажи — выручка и количество заказов через интернет увеличились за год почти в два раза. Выручка компании на маркетплейсе AliExpress выросла в 6,5 раз.

В текущем году сеть планирует продолжать активное развитие, также компания намерена расширять сотрудничество с маркетплейсами и службами доставки. Ретейлер собирается открыть более 100 новых точек, большинство из них появится в Москве и Санкт-Петербурге.

В январе СМИ сообщали, что «Улыбку радуги» планирует приобрести сеть «Магнит». В обеих компаниях назвали эту информацию «рыночными слухами».