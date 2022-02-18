ЕС готовит специальный план по борьбе с энергетическим кризисом

Зима, а вместе с ней и энергетический кризис в Европе еще не закончились. Между тем, в Еврокомиссии (ЕК), как и положено, хорошим чиновникам, уже думают о зиме следующей. В Брюсселе очень не хотят повторения через 9-10 месяцев нынешнего энергетического кризиса. Напомним, страны ЕС закачали в хранилища весной и летом прошлого года слишком мало газа. В результате, взлет цен не только на энергоносители и электроэнергию, но и на многое другое и сильный удар по восстанавливающейся после пандемии европейской экономике.

ЕК планирует действовать при помощи и кнута, пишет Bloomberg, т.е. собирается предлагать операторам газовых хранилищ для более энергичного и полного их заполнения не только всевозможные льготы, но и хочет наложить на них обязательства. Брюссель скорее всего потребует от государств, входящих в ЕС, обеспечивать минимальный уровень наполняемости хранилищ уже к 30 сентября каждого года. Очевидно, во избежание невыполнения этого требования ЕК должна будет предусмотреть какие-то наказания. План по предотвращению нового энергетического кризиса со всеми деталями и подробностями исполнительная власть Евросоюза должна представить уже в марте.