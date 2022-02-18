ЕС готовит специальный план по борьбе с энергетическим кризисом

Зима, а вместе с ней и энергетический кризис в Европе еще не закончились. Между тем, в Еврокомиссии (ЕК), как и положено, хорошим чиновникам, уже думают о зиме следующей. В Брюсселе очень не хотят повторения через 9-10 месяцев нынешнего энергетического кризиса. Напомним, страны ЕС закачали в хранилища весной и летом прошлого года слишком мало газа. В результате, взлет цен не только на энергоносители и электроэнергию, но и на многое другое и сильный удар по восстанавливающейся после пандемии европейской экономике.
ЕК планирует действовать при помощи и кнута, пишет Bloomberg, т.е. собирается предлагать операторам газовых хранилищ для более энергичного и полного их заполнения не только всевозможные льготы, но и хочет наложить на них обязательства. Брюссель скорее всего потребует от государств, входящих в ЕС, обеспечивать минимальный уровень наполняемости хранилищ уже к 30 сентября каждого года. Очевидно, во избежание невыполнения этого требования ЕК должна будет предусмотреть какие-то наказания. План по предотвращению нового энергетического кризиса со всеми деталями и подробностями исполнительная власть Евросоюза должна представить уже в марте.
Сейчас газа в хранилищах на континенте так мало, что, по мнению специалистов, цены на него будут оставаться высокими как минимум до 2023 года. Естественно, еврочиновники в такой ситуации не могут сидеть, сложа руки. Обстановку осложняет и громко заявленный переход Европы к чистой экономике, от которого в Брюсселе, по крайней мере, пока еще никто не отказался. Газу в Зеленой сделке отведена важная роль. Ему предстоит замещать уголь с нефтью, следовательно, спрос на него, очень высокий уже и сейчас, будет только расти. В ЕС прекрасно понимают необходимость не только быстрого, но и что не менее важно – спокойного, без потрясений перехода к чистым источникам энергии, чтобы не раздражать избирателей. Это особенно важно для политиков, которые находятся под прессом выборов, следующих одни за другими.
«Во время текущего кризиса,- говорится в проекте плана Еврокомиссии по предотвращению нового энергетического кризиса,- роль газа стала особенно важной. Однако хранилища могут обеспечивать безопасность европейцев и не дать им замерзнуть только в том случае, если они будут наполнены газом до минимально необходимого уровня до начала отопительного сезона независимо от принадлежности и ситуации на рынках».
ЕК, очевидно, обязует национальные правительства следить за наполняемостью хранилищ и требовать этого от их владельцев. Власти каждой страны будут предлагать операторам хранилищ льготы для того, чтобы те до начала отопительного сезона наполняли их до минимально необходимого уровня, который тоже будет прописан в новом плане.
Bloomberg считает, что Еврокомиссия может запустить пилотный проект, по которому члены объединенной Европы и операторы хранилищ в этом году будут вместе закупать необходимые объемы газа.
Поможет ли разрабатываемый план, покажет только время, но следует помнить, что у Брюсселя имеется в запасе еще одно орудие в борьбе с энергетическим кризисом. Этим орудием в текущую зиму воспользовались лишь частично. Это сжиженный газ (СПГ), который лишь в конце зимы по хорошо известным причинам начал поступать в Европу в достаточных количествах и понижать цены на «голубое» топливо.
Вашингтон, очень энергично лоббирующий американский СПГ, пытается сейчас обеспечить Старый Свет сжиженным газом на будущее, на тот случай, если в результате дальнейшего обострения геополитической обстановки на востоке континента прекратятся или значительно сократятся поставки российского газа, доля которого составляет по некоторым оценкам до 40% в газовом балансе Европы. Сделать это, как уже очевидно для всех, нелегко, но даже в случае успешных поисков полностью заменить газ из России СПГ ни из Америки, ни из Катара все равно не сможет.