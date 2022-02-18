Запасы золота в резервах РФ за январь снизились на 3,11 тонны

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ на 1 февраля 2022 года составляли 73,9 млн унций (2298,547 тонны). За январь они снизились на 0,14%, или на 3,11 тонны, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

При этом, стоимость монетарного золота в резервах за январь снизилась на 0,62% — до $132,256 млрд (с $133,070 млрд на 1 января). Доля золота в международных резервах также снизилась с 21,10% до 20,99%. Общий объем международных резервов на 1 февраля оценен в $630,207 млрд.

Банк России активно покупал золото в 2014-2019 годах, за это время его объемы в резервах выросли более чем вдвое. Весной 2020 года регулятор объявил о приостановке закупок драгметалла, и только в июле 2021 года возобновил их — покупал по 100 тыс. унций (3,11 тонны) в июле, сентябре, октябре и декабре. Однако в феврале, апреле и ноябре прошлого года банк продавал из резервов по 3,11 тонны золота.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России по итогам 2021 года увеличил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций, что соответствует примерно трем тоннам металла. По состоянию на 1 января 2022 года объем запасов монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 74 млн унций (около 2302 тонн).

