Акция недели: золотые деньки «Полиметалла»

Под натиском новостей из области геополитики акции на уходящей неделе падали по всему миру. В России, которой Запад с упорством, достойным лучшего применения, продолжает приписывать планы захвата Украины, распродажи ценных бумаг были особенно массированными. Индекс МосБиржи за неделю упал на 4,32%.

Нерезиденты, избавляющиеся сейчас даже от акций компаний из собственных стран, никаких исключений для наших бумаг делать, казалось, не должны были. Российские инвесторы в таких случаях зачастую присоединяются к продажам. Однако на общем фоне ярко выделялись акции российских золотодобытчиков, ставшие на прошлой неделе настоящим защитным активом.

Лучше всех в составе Индекса МосБиржи завершили неделю акции Polymetal International, которые выросли по ее итогам на 8,5%. Их эмитент – крупнейший производитель серебра в России, но он входит и в мировой топ-10 производителей золота. А в последнее время подорожали и тот, и другой драгметалл. Результат мог бы оказаться и более высоким, но в пятницу на фоне всеобщего обвала эти бумаги тоже припали (-1,1%).

Второе место по приросту в составе индекса заняли акции крупнейшего в России производителя золота ПАО «Полюс» (входит в топ-3 в мире). Они выросли за неделю на 5,74% и тоже потеряли часть прироста в пятницу (-2,63%). Акции Petropavlovsk PLC призового места не заняли, хотя их эмитент и третий в России по объему производства золота. Но неделю и он закончил в плюсе (2,98%).

В случаях глобальных катаклизмов деньги со всего мира, вырученные от распродажи акций, обычно бегут в казначейские облигации США и золото. Последнее с 11 февраля, когда президент США объявил, что на днях Россия начнет войну с Украиной, подорожало на 4,5%, до $1905 за тройскую унцию. Это его восьмимесячный максимум, но уже звучат прогнозы о росте выше отметки $2000.

Именно из-за обратной корреляции с акциями золото обычно и держат в составе широких портфелей – при регулярной ребалансировке это способно повысить долгосрочные результаты. А отсюда всего один шаг до мысли о покупке акций золотодобытчиков.

В случае с российскими покупателями такие бумаги могут рассматриваться не только, как хедж от геополитических потрясений, но и как защита от серьезной девальвации рубля, возможной в случае жестких антироссийских санкций. Цена золота и выручка добывающих его компаний пока что будет расти в долларах, но при сильном падении курса резко увеличатся темпы роста в рублях.

Этому не помешает даже прекращение роста котировок драгметалла на мировых рынках. Схожие соображения позволяют выглядеть лучше рынка и некоторым компаниям-экспортерам – например, металлургам. Другое дело, что по-настоящему мощные санкции способны на какое-то время обвалить вообще любые акции, и вернуться к прежним котировкам те смогут далеко не сразу. Но на фоне блестящих прибылей и высоких дивидендов это обязательно случится.

