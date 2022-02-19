Байден выступил с обращением по поводу Украины

Президент США Джо Байден выступил с обращение относительно ситуации вокруг Украины, в ходе которого заявил, что нападение российских войск на эту страну может произойти «на ближайшей неделе» и даже «в ближайшие дни», сообщает РБК.

«У нас есть основания считать, что российские войска планируют и намерены атаковать Украину на ближайшей неделе. В ближайшие дни. Мы полагаем, что их целью может стать столица Украины, Киев, город, где живет 2,8 млн ни в чем неповинных людей», – сказал Байден. Он пообещал, что США продолжат оказывать Украине поддержку, в том числе поставками оружия, однако не отправят туда свои войска.

Байден заявил, что США и их союзники готовы наложить на Россию. «Но Россия все еще может выбрать дипломатию, еще не поздно отказаться от эскалации конфликта и вернуться к переговорам», – сказал Байден.

Отвечая на вопрос журналистов, Байден сказал, что, по его мнению, президент России Владимир Путин уже принял решение по поводу вторжения на Украину.

12 февраля президент США Джо Байден выступил с заявлением перед союзниками на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля. По его словам, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак».

