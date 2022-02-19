Александр Большунов установил на Олимпиаде исторический рекорд среди лыжников

Российский лыжник Александр Большунов установил рекорд по количеству медалей на одних Олимпийских играх среди лыжников-мужчин. В Пекине он завоевал три золотые медали в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте, серебро — в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте. В истории лыжных гонок есть только пять женщин, которым удавалось завоевать пять медалей на одной Олимпиаде, среди них три соотечественницы: Любовь Егорова, Лариса Лазутина и Елена Вяльбе.

19 февраля лыжники должны были бежать 50-километровый марафон, но из-за плохих погодных условий дистанция гонки была сокращена до 28,4 км. В итоге Большунов выиграл масс-старт, а на пресс-конференции признался, что даже расстроился, когда узнал, что дистанцию сократили.

«Отличная подготовка, характер и воля, точный расчет сил помогли Вам стать бесспорным лидером в лыжных гонках на XXIV Олимпийских зимних играх, внести поистине выдающийся личный вклад в медальную "копилку" нашей сборной», — говорится в поздравительной телеграмме президента РФ, адресованной Большунову.

Патриарх Кирилл тоже поздравил российского лыжника, подчеркнув, что его выдающиеся достижения стали «проявлением не только высокого уровня спортивного мастерства, впечатляющей выносливости и внутренней стойкости, но и подлинной силы духа, основанной на верности непреходящим ценностям и православным традициям нашего народа».

«Я ставил цель – взять минимум две золотые медали, а есть три. Я очень горд этим результатом, это невероятно. У меня пять медалей, я на 200% доволен результатом здесь. После гонки я поцеловал китайский снег. Хочу сказать большое спасибо китайской земле за то, что она так приняла меня и что я стал здесь трехкратным олимпийским чемпионом», — цитирует Sports.ru Большунова.

Как сообщил ТАСС глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, принято решение, что Большунов выступит знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр, которая пройдет 20 февраля на Национальном стадионе Пекина.

Еще до начала Олимпиады «Эксперт» писал, что в лыжных гонках есть яркий лидер Александр Большунов, который в случае удачи может претендовать сразу на пять медалей. В целом же российской сборной прогнозировали третье место в общем медальом зачете. В предпоследний день Олимпиады Россия находится пока только на восьмом месте.

