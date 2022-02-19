Инъекция реальности: почему резко обострилась ситуация в ЛНР и ДНР

После того, как прошли 15 и 16 февраля – обозначенные Западом даты вторжения России на Украину – прошли, а русские на войну так и не явились, мир выдохнул. Администрация Байдена переобулась в прыжке и назначила новую дату российского вторжения на 20-22 февраля - и все думали, что это очередной фейк. Однако 18 февраля на Донбассе началась самая масштабная эскалация со времен 2015 года. Власти ЛНР и ДНР объявили об эвакуации женщин, детей и пожилых людей – причем говорили о том, что эвакуировать будут сотни тысяч человек. По сути, началась грандиозная логистическая операция – и, как ожидалось, проходит она не очень успешно. В республиках началась паника (у банкоматов и заправок выстроились огромные очереди), а на границе возникли еще большие очереди из машин – по свидетельству очевидцев, ждать пересечения приходилось и по 9 часов. В Ростовской области стали разворачивать лагеря для беженцев, туда срочно прибыла делегация во главе с и.о. министра по чрезвычайным ситуациям РФ Александром Чуприяном.

Мужчин призывного возраста, однако, из республик не выпускали – и уже 19 февраля стало ясно, почему. В этот день республики объявили мобилизацию. Граждан ждут в военкоматах, а учреждения переходят на военный режим работы. И все это – для защиты от украинской агрессии (в ДНР даже презентовали план этой агрессии, который был добыт разведкой Народной республики).

Статья по теме: Глава ДНР объявил о всеобщей мобилизации

Происходящее выглядит нелогично. Да, эвакуация мирных граждан должна проводиться – но не накануне начала боевых действий (хотя бы потому, что бегущие люди забивают дороги и мешают перемещению военной техники в пределы республик). Более того, действия народных республик неадекватным считают и в Киеве – украинское руководство не понимает, что происходит. Ведь за последние дни Украина не сделала ничего такого, что не делала раньше на протяжении 8 лет конфликта. Да, обстреливала республики. Да, пыталась организовывать теракты. Да, организовала выезд президента Зеленского на передовую (в его стандартном «бронелифчике», над которым не смеялся только ленивый или слепой). Но украинские власти не собирались организовывать никакого вторжения. Для проведения маленькой провокационной войны Киеву нужны были гарантии безопасности со стороны Вашингтона (то есть присутствие американских войск в Киеве), а Байден на протяжении нескольких месяцев не просто отказывался их давать – он говорил об этом открыто, причем как минимум три раза. Тогда с чего Народные Республики и Москва (будем честны – Донецк и Луганск вряд ли проявили бы подобную инициативу) устроили такую «военную тревогу»?

Причин тому может быть несколько. Не исключено, что все они имеют право на существование одновременно.

Статья по теме: ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей

Первой причиной является желание принести мир на Донбасс. Вот уже 8 лет украинская армия беспрепятственно обстреливает территории Народных республик, терроризируя местное население. И 8 лет вооруженным силам ДНР и ЛНР запрещено по-настоящему отвечать. Судя по всему, сейчас, после инспирированной Западом истерии о вот-вот начинающемся вторжении, а также затыка на переговорах с американцами, а также все увеличивающемся числе российских граждан среди населения республики, терпение России иссякло. Действительно, украинцы не делают ничего нового – однако Москва показывает, что теперь на «старое» будет жесткая реакция. Обстрелы будут приводить к адекватному силовому ответу – вплоть до военной операции.

Вторая причина – политическая. Путин демонстрирует усталость не только от украинских провокаций, но и от 7-летних мытарств вокруг Минских соглашений. Киев не хочет их выполнять – и это понятно, ведь имплементация Минских соглашений будет означать конец нынешнего майданного проекта и превращение Украины в Федерацию. Однако в то же время Украина не хочет выходить из Минских соглашений, создавая таким образом подвешенную ситуацию. Что касается Европы, то она не хочет (или не может) заставить Украину соглашения выполнять – и это понятно, ведь возможности ЕС влиять на киевский режим крайне ограничены. Украинские власти далеко не такие марионетки Запада, как нас убеждают некоторые эксперты – в Киеве, к сожалению, по ряду экзистенциальных для режима вопросов (отказ от борьбы с коррупцией и переформатирования украинского режима) сами себе на уме. Однако в то же время Запад обвиняет Россию в невыполнении Минска, создавая тем самым неприемлемую ситуацию. И сейчас, воспользовавшись созданным западными СМИ предвоенным фоном, Кремль тоже решил сыграть в эту игру – показать, что его терпение на пределе, и что если Европа и США не принудят Украину начать выполнять политические статьи Минска, то Россия в одностороннем порядке пересмотрит соглашение и перестанет признавать ЛНР и ДНР частью Украины. Причем далеко не факт, что ЛНР и ДНР в нынешних фактических границах (напомним, что формально республики включают в себя всю территорию Луганской и Донецкой областей Украины).

Третья причина кроется в российско-американских отношениях. Аккурат накануне этой эскалации Российская Федерация опубликовала свою реакцию на американские ответы по гарантиям безопасности – и реакция эта была неудовлетворительная. Как и ожидалось, Штаты затягивают переговоры – хотят говорить по второстепенным темам, но в то же время пытаются вывести из потенциальной пакетной сделки ключевые вопросы европейской безопасности (например, касающиеся НАТО). А Москва предупреждала, что если Америка будет так себя вести, то Россия пойдет на серию «военно-технических ответов». И демонстрация готовности пересмотреть статус-кво на Донбассе может стать одним из вариантов ответов. Крайне неприятным для США, поскольку Америка окажется в вилке. Ввести войска на помощь украинскому режиму нельзя – американская публика не оценит, да и война с РФ не нужна. Не вводить тоже нельзя – союзники из стран третьего мира сделают для себя ненужные американцам выводы. «Адские санкции», которыми угрожает Байден, вводить вообще опасно. Ведь они приведут не только к хаосу в мировой экономике, но и окончательно оформят российско-китайский альянс – после чего задача сдерживания КНР превращается для США из сложной в невыполнимую. Поэтому Байдену очень не хочется такой вот ответ увидеть.

Не хочется – но, возможно, все-таки придется. Ведь если Украина, Европа и США не отреагируют на нынешнюю эскалацию так, как хочет Москва, то весьма вероятна реализация четвертой причины. В рамках которой нынешние события (украинская угроза, мобилизация, эвакуация и т.п.) являются предтечей и основанием для того, чтобы через несколько дней Владимир Путин официально признал независимость ЛНР и ДНР.

Однако даже в этом случае какое-то украинское вторжение маловероятно. Ведь в этом случае Москва ответит.