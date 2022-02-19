Глава ДНР объявил о всеобщей мобилизации

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации. Он призвал земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты.

«Указом Главы ДНР №29 от 19 февраля 2022 года в Донецкой Народной Республике объявляется общая мобилизация. Согласно документу, будет осуществлен призыв граждан, пребывающих в запасе, и поставка техники для обеспечения нужд Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, других воинских формирований и органов в объемах, определенных мобилизационными планами с учетом резерва», — говорится в сообщении на официальном сайте ДНР.

Правительству ДНР поручено организовать перевод экономики Республики на работу «в условиях военного времени и обеспечить финансирование мероприятий по мобилизации».

«Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей», — говорится в обращении Дениса Пушилина.

Ранее «Эксперт» писал, что по состоянию на 06:30 19 февраля количество эвакуированных жителей ДНР составило 6 603 человека, из них 2 436 детей. Население эвакуируют автомобильным и железнодорожным транспортом. Беженцев начали размещать в Ростовской области. Их также готовы принять в Крыму, Якутии, Челябинской, Пензенской, Калужской, Владимирской и Оренбургской областях.

18 февраля главы непризнанных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили об эвакуации жителей республик в связи с готовящемся вторжением украинской армии на территорию республик.

